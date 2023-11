Leder: Økonomisk krig mod Cuba

[KOMMUNIST nr. 11-23] Verden raser med krudt og kugler. Men vi glemmer ikke, at der også føres stille, kvælende sanktions­krige, som dagligt påvirker den cubanske befolkning.

Den økonomiske krig mod Cuba – også kaldet blokade, er flere gange dømt til ophævelse af de fleste lande i FN, med undtagelse af USA og Israel, der konsekvent har stemt imod. På trods af det store flertal i Verden, lader de to lande hånt om afstemningen.

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, talte i begyndelsen af generalforsamlingen i FN, hvor han, på vegne af Cuba og som formand for alliancen G77 + Kina, kom med det klare budskab om nødvendigheden af blokadens ophævelse.

Pladsen her tillader ikke hele talen, men noget af det, der omhandler krigen mod Cuba, skal nævnes. En lang liste over de katastrofale handlinger hvormed USA har skabt denne krise, der går ud over alle tænkelige grænser.

Cubas præsident nævnte en af de absurde kon­se­kvenser af blokaden: ”I en globaliseret verden er det ikke kun absurd, men direkte kriminelt, at forbyde adgang til teknologier, herunder medicinsk udstyr, der har mere end 10% amerikanske komponenter i sig”.

Vanvittige konsekvenser

USA har i mange år forsøgt at forhindre Cuba i at sende hjælpende brigader ud til forskellige udviklingslande. Det gøres med trusler om at afbryde USA-støtte til det pågældende land, hvis det tager imod hjælp fra Cuba.

Stramningen af USA’s blokade påvirker de høje migrationsstrømme, der er blevet registreret i Cuba i de seneste år, og som repræsenterer en smertefuld omkostning for de cubanske familier og har negative demografiske og økonomiske konsekvenser for landet. Det er helt bevidst fra den amerikanske regerings side.

Den cubanske præsident påpeger: “USA’s regering lyver og gør enorm skade på internationale bestræbelser for at bekæmpe terrorisme, når USA uden grundlag anklager Cuba for at være ophavsland for terrorisme”.

Ulovlig belejring

Under dække af vilkårlige og løgnagtige anklager tvinger USA også hundredvis af bank- og finansielle organisationer i hele verden til at vælge mellem at fortsætte deres forbindelser med USA eller be­vare deres bånd til Cuba.

Miguel Díaz-Canel fortsatte: ”Vores land lider under en reel belejring, en grusom og tavs ekstra­territorial økonomisk krig. Den er ledsaget af et magtfuldt politisk maskineri af destabilisering, med millioner af dollars bevilget af den amerikanske kongres. Kun for at eksponere manglerne, som er forårsaget af blokaden og underminere landets forfatnings­mæssige orden og borgernes tryghed og velfærd”.

På trods af USA’s regerings fjendtlighed mod Cuba, fortsætter det cubanske folk med at bygge broer til befolkningen i USA, som de gør med alle verdens mennesker. Cubanerne vil fortsætte deres kamp for selvstændighed og aktivt søge efter veje ud af USA-imperialismens belejring. Behandling og afstemning om ophævelse af blokaden i FN foregår 1. og 2. november 2023.

EU og Cuba

Det har længe irriteret USA, at EU er Cubas største handelspartner. Højrefløjen i EU-parlamentet ser Cuba som et diktatur og arbejder kraftigt på at stoppe aftalen mellem EU og Cuba fra 2016, officielt kaldet EU/Cuba Political Dialogue and Cooperation Agreement. Samme gruppe arbejder også på at stoppe alle udviklingsprojekter i Cuba. Nationalforsamlingen i Cuba har reageret med denne udtalelse: ”De mangler moralsk, politisk og juridisk autoritet til at dømme Cuba”. Vi kan kun være enige og bakke op om cubanernes reaktion i DKP.

Cuba-venner i EU-parlamentet har sammen med solidaritets organisationer indkaldt til et tribunal, der skal bekæmpe og bevise virkninger af den ulovlige blokade og arbejde for at få blokaden mod Cuba helt fjernet.