Leder: Penge, magt – og krig

[KOMMUNIST 6–7 2023] Danmarks økonomi er supergod, og arbejdsløsheden er lav, udtalte fungerende økonomiminister Stephanie Lose i Nyhederne i Danmarks Radio. Det er glædeligt for danskernes privatøkonomi, kvidrede hun.

En dansk erhversjournalist måtte dog efterfølgende indskyde, at inflationen fortsat er på sit højeste niveau – og der er ingen udsigt til, at den vil falde.

Energipriser, priser på mad, husleje og transport stiger. Renterne stiger.

Der er ingen interesse fra den borgerlige, socialdemokratiske regering for at modvirke inflationen eller beskatte kæmpeprofitterne i kølvandet på inflationen – som for eksempel de enorme summer i afkast og bonusordninger indenfor energisektoren. Tværtimod går regering og folketing hånd i hånd med storkapitalen og understøtter dermed den enorme grådighed fra erhvervsliv og krigsindustri.

Krigsindustrien buldrer af sted med stor hastighed under påskud af Ukraine krigen, og den er understøttet af en voldsom manipulation af Danmarks og Europas befolkninger. Krigen er alt for givtig at opgive for kapitalismen.

Forsvarsforlig: Flere penge til krig og oprustning

NATO-landene og dermed Danmark skal skaffe svimlende summer til krig og oprustning for at opfylde NATO’s såkaldte styrkemål på 2% af bruttonationalproduktet.

For Danmark betyder det mindst 28 milliarder mere om året i 2030 til NATO’s krigskasse.

Det nuværende forsvarsforlig mellem de borgerlige partier, Socialdemokratiet og SF løber til udgangen af dette år.

Allerede nu lægger SVM regeringen op til et lynforlig – et 10-årigt rammeforlig, vedtaget af de tidligere villige forligspartier inden sommerferien og inden NATO-topmødet d.11. og 12. juli i Vilnius i Litauen. Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, da de i modsætning til SF ikke var med i det tidligere forlig.

Rammeforliget skal pege frem mod forsvarsbudgettet i 2030. Detaljerne skal senere forhandles på plads i Folketinget.

Udover de to procent til NATO har regeringen prioriteret følgende økonomiske og politiske investeringsområder: At styrke det civile beredskab, beskytte den kritiske infrastruktur, stå stærkere i Cyber Space, Arktis og Østersøen – samt deltage i de EU-missioner, som afskaffelse af forsvarforbeholdet har åbnet for.

Denne ekstremt farlige udvikling, hvor det danske borgerskab og dets politiske lakajer som topembedsmænd og direktører for arbejdernes pensionskasser beriger sig på inflation og krig, må og skal vendes. Det eneste svar er en forstærket og organiseret kamp mod den tiltagende udbytning.

Herunder en forstærket kamp mod krigens kræfter.

Forsvaret mangler værnepligtige

Forsvaret jamrer, næsten 40% af de unge mænd, der indkaldes til session, må kasseres, fordi de ikke er egnede som soldater.

Lysten til at kæmpe for det danske kongerige og NATO er heldigvis ikke til stede hos mange unge mennesker. Derfor bliver der også oprustet på dette område.

Under overskriften ”Nytænkning af de gymnasiale ungdomsuddannelser” oprettes der efter sommerferien en ny studieretning, der, som den første af slagsen, er blevet til i et officielt samarbejde mellem Baltorp Business Gymnasium i Ballerup og Forsvaret. Her vil Forsvarsakademiet bidrage med undervisningsmateriale og faglig ekspertise til emner fra erhvervsjura til Cyber Wars. Du kan komme i praktik i Forsvaret og på studierejse til Bruxelles og NATO i Europa, Frontex (EU`s overvågning) i Polen eller Arktisk Kommando i Grønland.

Appel til ungdommen – vend militarismen ryggen

Kommunisterne opfordrer til modstand med krav om:

– STOP for krigsindustriens dødbringende pengemaskine

– STOP for indoktrineringen af ”krigens nødvendighed” i undervisning og uddannelse

– Styrk bevægelserne for fred og velfærd overalt i verden – for fred og venskab mellem verdens befolkninger – herunder Rusland og Kina.

Vi må ”på gaden” og i dialog med folk for at stoppe NATO’s krigsmaskine – sammen med kravet om: