Leder: Skarp ammunition

[KOMMUNIST 3-26] Er virkeligheden ved at gå op for Regeringen?

Da øvelsen Arctic Endurance i sidste måned gik i gang med indsættelse af danske og (europæiske) NATO-allierede styrker i Grønland, kom det uofficielt frem, at soldaterne medførte skarp ammunition og havde ordre til at forsvare sig, hvis de blev angrebet.

Officielt er øvelsen rettet mod en påstået russisk og/eller kinesisk trussel, men soldaterne blev landsat på vestkysten, ikke på østkysten. Hvad var det for et angreb vestfra, de skulle forsvare sig imod? Et amerikansk? I så fald blev det ikke sagt højt.

Spredehagl

Men på Davos-mødet kort efter meddelte den amerikanske præsident fra talerstolen, at han ikke havde tænkt sig at bruge magt for at få Grønland; det havde han ellers truet med.

Trump allways chickens out, siger man i USA: Trump ender altid med at stikke halen mellem benene. Var det det, der skete? Og skyldtes det den skarpe ammunition i Grønland?

En nylig meningsmåling viser, at flertallet af danskerne ikke længere ser USA som en allieret, men tværtimod som en fjende. Vi kommunister har aldrig stolet på USA’s hensigter, men er det ved at gå op for danskerne? Er det ved at gå op for statsministeren?

Det vil hun selvfølgelig ikke sige højt. Men det ville da være en god ting. At se virkeligheden i øjnene er altid godt.

Med ryggen til

Statsministeren taler imidlertid fortsat om truslen fra Rusland. Det samme gør EU-lederne. Det samme gør den amerikanske præsident.

Sandheden er, at der ikke har været nogen russisk trussel mod Danmark siden 1760’erne, hvor den regerende tsarina var holstenerinden Katarina. Det er sandsynligt, at hun hjemmefra har medbragt en fjendtlig indstilling til Danmark og ikke har kunnet nære sig for at lufte den. Men det varede ikke ret længe, og siden har der ikke været nogen russisk trussel – ikke fra det tsaristiske Rusland, ikke fra Sovjetunionen, ikke fra Putins kontrarevolutionære Rusland. Den virkelige trussel er i disse 2–300 år altid kommet vestfra eller sydfra.

På frysepunktet

Men det er den ikkeeksisterende trussel østfra, man taler om. Det er den, vi skal ruste os imod. Oprustningen i Arktis stiger nu voldsomt.

På sikkerhedskonferencen i München sidste år talte USA’s vicepræsident dunder til EU, og alle var chokerede. I år anslog USA’s udenrigsminister blidere toner: USA og Europa hører sammen. Vi skal blot gøre, som USA siger.

Bag de pæne ord var ingen i tvivl: Truslen kommer vestfra. Hvis vi ikke gør, som USA siger… mens spændingen stiger til højspænding, hjalp det åbenbart med et par skarpe patroner i lommen.