Lukket ammunitionsfabrik får nyt liv

[KOMMUNIST nr. 5-2024] Der har været stor interesse for at fabrikere ammunition i Danmark. Ifølge FINANS og andre medier vil danske virksomheder gå sammen om at etablere Nordjysk ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn.

Bladet KOMMUNIST har tidligere beskrevet, hvordan den socialdemokratiske viceborgmester, Peter E. Nielsen, var meget varm på at få liv i den nedlagte ammunitions­fabrik igen for at skabe lokale arbejdspladser efter lukningen af Danish-Crownslagteriet i Sæby, hvor op imod 800 mistede deres job.

Nogle af de fyrede kan så i fremtiden fremstille kugler og granater og så på den måde være med til at slagte videre på krigenes slagmarker.

Staten købte Krudten tilbage

Det var Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der fik overbevist Folketinget om et tilbagekøb af ammunitionsfabrikken (lokalt kaldt for Krudten) ved sidste forsvarsforlig til en sum på 20 millioner kroner.

Siden har interessen været stor for igen at kunne producere død og ødelæggelse. Hele 14 virksomheder har været ved at falde over hinanden for at få en andel af kagen i den nye forretning, som fremover skal lave riffelammunition samt granater til langtrækkende skyts.

Har gyldne tider — staten betaler

De 14 virksomheder er nu gået sammen i et nyt firma ved navn Danammo, som har flere kendinge med, der i forvejen leverer til krigsindustrien.

Ikke overraskende er Terma og Systematic med i forreste række. Den tidligere ammunitionsfabrik i Elling, som staten nu har generhvervet, skal istandsættes for op imod 200 millioner.

Bygningerne, som er på 21.500 kvadratmeter, hører nu under Forsvarets Ejendomsstyrelse, så staten betaler for, at private våbenhandlere kan drive forretning og boltre sig i nyistandsatte lokaler.