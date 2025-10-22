Maersk tåler kun sig selv i Aarhus

Det Maersk ejede APM Terminals, som i dag sidder på al containerhåndtering i Aarhus Havn, mener, at selskabet har eneret til containertrafik på havnen og ligefrem har papir på det.

APM henviser til et forståelsespapir fra 2020, der skulle give selskabet en såkaldt forlejeret, der skulle forhindre havnen i at udleje arealer til en konkurrent uden at spørge APM først. Det famøse forståelsespapir skulle være indgået i forbindelse med planerne om at udvide Aarhus Havn, som aldrig blev til noget. Her skal det lige med, at hvis der findes et sådant stykke papir, er det en utilgivelig dumhed fra Havnens side og uden sidestykke.

Giganternes kamp om profit

Bomben sprang, da Aarhus Havn i en pressemeddelelse tilbage i september 2024 kunne meddele, at havnen havde indgået en aftale med verdens største containerrederi MSC (Mediterranean Shipping Company med over 200.000 ansatte og 850 containerskibe), som vil etablere en ny terminal på havnen på et lejet område på i alt 170.000 kvadratmeter.

Herefter ville Aarhus Havn med et hug have Danmarks to største containerterminaler. En sådan nyhed fik straks Maersk til at reagere voldsomt og spille tøsefornærmet, for de sad jo enerådende på flæsket.

Opgøret spidser til

Opgøret mellem Aarhus Havn og APM Terminals om retten til at leje sig ind på en del af havnens arealer spidser nu til.

Det Maersk-ejede terminalselskab har nu stævnet Aarhus Havn og truet med at sløjfe en milliarddyr investering på havnen, hvis en konkurrent får plads. Fra Aarhus Havn svarer man hårdt igen med beskyldninger om chikane og med et krav om en sikkerhedsstillelse.

Dramaet fortsætter

Nu kræver Maersks havneselskab APM Terminals en erstatning på 1,25 milliarder kroner af Aarhus Havn, fordi havnen har indgået aftaler med MSC om også at blive operatør fra 2027.

Maersk mener, at en konkurrents tilstedeværelse på havnen kommer til at påvirke deres indtjening i negativ retning de næste mange år. Aarhus Havn afviser at have handlet forkert i forbindelse med aftalen med MSC.

Så alt imens APM fører sig frem, kan den almindelige aarhusianer skimte kapitalismens grimme fjæs i Aarhusbugten.

/PeJu