Manglende udbetaling af overarbejde

Supermarkedsgiganten har som udgangspunkt undladt at udbetale penge for overarbejde. I stedet har de ansatte kunnet afspadsere timerne, og den praksis går ikke, da der i HK Handels overenskomst tydeligt står, at medarbejdere skal have udbetalt penge for det ekstra arbejde.

Formand tilfreds med dom

Formanden for HK Handel, Mette Høgh, siger om dommen, at for os som fagforening er det afgørende, at de overenskomster, vi indgår, også føres ud i livet. Når arbejdsgivere vil have stor fleksibilitet, så må de betale for det og følge de indgåede overenskomster.