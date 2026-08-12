Massefyringer på Bornholm

Alle kender en Jensen, men på solskinsøen Bornholm er navnet noget helt specielt, for her er der tale om Bornholms største private arbejdsgiver, Jensen Denmark, som blev grundlagt i 1937, og hvor 600 ansatte har udviklet og produceret industrivaskemaskiner til store vaskerier, hoteller og hospitaler verden over, med stor succes.

Ansatte skabte gode regnskaber

Den bornholmske virksomhed kunne sidste år skrive et trecifret millionbeløb på bundlinjen, da regnskabet blev offentliggjort. Hele 438,5 millioner lød overskuddet på. Dette flotte overskud kom ikke ud af ingenting, men blev skabt af dygtige engagerede ansatte.

Som tak får 175 nu sparket

Men der er skår i idyllen på solskinsøen. Grundet global uro, stigende energipriser og usikkerhed blandt kunderne verden over, har Jensen Denmark nu fyret 175 ansatte.

For som det hedder sig, producerer firmaet ikke til lager, og fyringerne er ifølge firmaet nødvendige, hvis man skal tilpasse sig den aktuelle situation.

Det har naturligvis skabt chok på hele Bornholm, at så mange vil stå uden job, for øen mangler i forvejen industriarbejdspladser.

En usikker fremtid

Selvom der er lidt industri på øen, udgør den offentlige sektor og turismen en meget stor del af arbejdspladserne på øen, og der er vel næppe plads til flere som skal sælge postkort og Krølle Bølle is til turister. Så det bliver svært for de fyrede at finde et nyt arbejde på øen.

/PeJu