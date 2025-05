Miljø fra besættelsestiden på gadeplan

[KOMMUNIST 5-2025] På vej ned ad Istedgade på Vesterbro i København møder du pludselig en særpræget lilla facade med Stjerne Radio skrevet over dens glaspartier.

Går du tættere på butiksvinduerne, vil du kunne se, at der ikke er tale om en radioforhandler men derimod om et lille mikromuseum om den danske modstandskamp under anden verdenskrig.

Lidt om Stjerne Radio

Stjerne Radio er et privat initiativ, der har reetableret facaden, som den så ud under den tyske besættelse, inden bygningen efterfølgende blev revet ned.

Og det er bestemt ikke nogen tilfældig radiobutik, for Stjerne Radio var nemlig stedet, hvor en af besættelses­tidens største modstandsgrupper, Holger Danske, blev etableret i april 1943.

Trykte illegale blade i baglokalet

Stjerne Radio var et af de helt centrale omdrejningspunkter for den københavnske modstandskamp. Kendte modstandsfolk som Jørgen Haagen Schmidt, bedre kendt som Citronen, kom i kontakt med Holger Danske via den lille butik i Istedgade, hvor der i baglokalet blev trykt illegale blade.

Det lille gademuseum har åbent alle årets dage og har skiftende udstillinger.