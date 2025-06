Milliarderne ruller til oprustning

[KOMMUNIST 6-7 2025] Først lød det: køb – køb – køb og nu lyder det: byg – byg – byg. Den første pakke, som er den lille til 4 milliarder kroner, skal øge sikkerheden og forsvaret af Danmarks maritime territorium.

Regeringen er sammen med partierne bag forsvarsforliget blevet enige om at købe 21 skibe til Marinehjemmeværnet og minelægningsfartøjer for at opgradere Søværnet. Ifølge partierne er det truslen fra Rusland, der skal dæmmes op for.

Metal-formand jubler

Hensigten er, at skibene skal bygges på danske værfter, så Metal-formand Claus Jensen kan næsten ikke få armene ned og stråler af glæde over, at hans medlemmer nu i en periode har arbejdet med at producere til død og ødelæggelse.

Metalformanden mener, at det er et politisk valg, hvor mange penge man vil bruge på forsvaret, men når politikerne har truffet et valg, er det afgørende at sikre opbakning til forsvarspolitikken.

Stor pakke og store skibe

Den lille pakke var uden de store skibe (fregatterne) som først afgøres til sommerferien, af den simple grund at man ikke har fundet alle pengene til den enorme udgift endnu.

Så de 4 milliarder var kun starten, senere kommer der helt andre milliardbeløb som skal fiskes op af statskassen. Man forventer, at der skal bruges svimlende 100 milliarder mere.

/PeJu