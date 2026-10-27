Nej til EU er stiftet

[KOMMUNIST 11-26] En ny organisation så dagens lys i Århus den 19. september. Organisationen arbejder på at samle en bred, demokratisk EU-modstand i Danmark.

Udtalelsen fra mødet siger følgende:

I dag bestemmer EU enormt meget i Danmark. Både direkte via lovgivning, som tilsidesætter danske love, indirekte ved at forhindre os i at gennemføre lovgivning eller domme fra EU-domstolen, som ændrer og tilsidesætter danske regler og praksisser. Det gælder både i forhold l vores arbejdsmarkedsmodel, velfærd, miljøpolitik og erhvervsliv.

Danmark har overført sin suverænitet på en lang række områder, og hver gang EU bestemmer nye ting eller ændrer sine regler fra enstemmighed l flertalsafgørelser, så bliver vi ikke længere spurgt ved folkeafstemninger.

EU flytter beslutningerne længere og længere væk fra almindelige menneskers indflydelse. Der er stort set ingen demokratisk kontrol og ingen fælles demokratisk offentlighed på tværs af EU’s medlemslande. EU’s Lissabon-traktat, der fungerer som unionens grundlov bestemmer både, hvilken politisk retning, som EU skal bevæge sig i, samt at målet er stadig tættere union.

Det sidste ses med al tydelighed i disse år, hvor krigen i Ukraine og udviklingen i USA bliver brugt til at sætte fuld fart på endnu mere EU med en militær og sikkerhedspolitisk opbygning og endnu mere centralisering af et EU med et endnu større budget betalt af skatteborgerne i medlemslandene, ligesom konkurrencen fra især Kina bruges til at fjerne erhvervs- og miljøregulering og underminere vores aftalemodel på arbejdsmarkedet, senest med forslaget om det 28. regime/EU INC.

Derfor dannes den nye forening Nej til EU. De vil sætte EU’s udvikling til debat og rejse spørgsmålet, – hvornår er nok nok? Hvordan får Danmark genrejst demokratiet og taget selvbestemmelsen tilbage fra Bruxelles? De går ind for en dansk udmeldelse af EU.

Gå ind på www.nejtileu.dk og læs mere.