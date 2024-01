Fred med Rusland og Kina

Norden som atomvåbenfri zone

Nej til USA-baser på dansk jord

[KOMMUNIST nr. 1-2024] Fredsbevægelsen har i længere tid været på gaden for at oplyse folk om, at den danske regering vil indgå en aftale med USA om stationering af amerikanske baser i Danmark.

For nogen tid siden var statsministeren i medierne med budskabet om, at USA havde henvendt sig med ”ønsket” om stationering af baser på dansk jord. Statsministeren bød dette velkommen og kaldte USA vores nærmeste ven og allierede. Vores beskytter mod Rusland. Siden har regeringen og medierne været tavse om spørgsmålet.

Krigstraktat

Allerede tilbage i juni 2023 indgik Norge en bilateral forsvarsaftale, kaldet DCA, med USA. Finland, Danmark og Sverige ”forhandler” den samme aftale, der ventes fremsat og vedtaget i Folketinget i begyndelsen af 2024.

Målet for USA og NATO er, at hele Norden, hele Østersøen og dele af det vestlige Arktis skal blive USA’s og NATO’s militære operations­område. Det vil øge de militære spændinger mellem de to kernevåbenmagter USA og Rusland.

DCA-aftalen er en yderligere binding af de nordiske lande til USA’s og NATO’s oprustning til krig mod Rusland – og Kina.

Aftalen garanterer, at amerikansk militær uhindret kan benytte flyvepladser, havne og andre områder, der ønskes brugt til militært formål.

Østersøen rundt står fjendtligt militær mod Rusland på spring for at provokere Ruslands grænser godt hjulpet af løgne og russofobi. Fredelig sameksistens mellem Nordens folk og Rusland kriminaliseres på alle planer. Hegn sættes op på grænsen mellem Finland og Rusland – et fjendtligt træk og til stor gene for de oprindelige folk, der med deres rensdyrflokke uhindret har kunnet krydse grænserne mellem Rusland og Finland, Norge og Sverige.

Militære ”snubletråde” lægges ud – en yderst farlig udvikling, hvor også oplæring i brugen af atomvåben bliver en del af kommende NATO-militærøvelser i Norden og Arktis. USA/NATO hverken bekræfter eller afkræfter dette.

En aftale mellem USA og Danmark i 1951 – den såkaldte Grønlandsaftale – gav USA tilladelse til at stationere baser i Grønland, den største var Thulebasen. Den danske statsminister H.C. Hansen bedyrede overfor den danske og grønlandske befolkning, at der ikke ville være eller komme atomvåben på grønlandsk/dansk jord, men da et amerikansk militærfly på vej til Thulebasen forulykkede, viste det sig senere, at en stor gruppe af beboerne i området ved Thule blev ramt af sygdom og død på grund af stråling. USA tog aldrig ansvar. Under indlandsisen er fundet en stor USA-base opbygget under ”den kolde krig” og udstyret med missiler til atomvåben – vendt mod Sovjetunionen.

For USA og NATO drejer det sig nu som dengang om at ødelægge Rusland, så man kan tilrane sig de store geopolitiske naturrigdomme og udstrække sit overherredømme til både Rusland og Kina.

Planen ligger i skuffen – og den har ligget der længe.

Fredskampen skal styrkes – gå med!

Aftalen skal vedtages i Folketinget – muligvis allerede i løbet af januar 2024. Spørgsmålet om dansk suverænitetsafgivelse i forbindelse med stationering af fremmede tropper på dansk jord har der ikke været talt eller skrevet meget om i de danske medier.

Vil regering og Folketing kunne komme uden om at tage stilling til suverænitetsspørgsmålet ved at påstå, at den baseaftale, der nu skal realiseres, ”kun” er en udvidelse af gældende baseaftale for Grønland – en udvidelse af bestående aftale? Regeringens argument er, at aftalen er en sikkerhed mod Rusland.

I Danmark er fredsgrupperne på et stormøde blevet enige om at fortsætte med at gøre befolkningen i hele landet opmærksom på, hvad der er ved at ske hen over hovedet på den.

Der var enighed om at starte en annoncekampagne i dagspressen med indsamling af så mange underskrifter som muligt imod USA-baser stationeret i Danmark indenfor den snævre tidshorisont, der kan blive en realitet, hvis aftalen kommer i Folketinget i løbet af januar 2024.

Kommunisterne kæmper sammen med fredsbevægelsen mod USA’s og NATO’s imperialisme og krige.

Nej til USA’s og NATO’s planer om stationering af militærbaser i Danmark og Norden