Nej til USA-baser – stop den vanvittige oprustning

[KOMMUNIST 4-2025] Fredsbevægelsen i København aktionerer mod amerikanske baser på dansk jord. Målet er, at Folketinget siger nej til forslaget, der kommer til 1. behandling fredag d.11. april.

Fredsaktionerne finder sted i 5 bydele. Her kan folk på gaden skrive under på kravet om et basefrit Danmark på bannere, der vil blive stillet op i Rigsdagsgården den dag afstemningen om baserne finder sted i Folketinget. Der er stor opbakning til underskriftindsamlingen blandt folk på gaden.

Stop krig og fattigdom

”Vi må sige NEJ og STOP, når den danske regering hellere vil bevilge nye milliarder til våben i Ukraine frem for at støtte fredsforhandlinger, og når samme regering taler om, at vi skal indrette os på at lægge yderligere hundredvis af milliarder kr. oveni et allerede oppustet NATO militærbudget. NATO og USA vil ikke fred – EU vil ikke fred.

Det er kun befolkningerne, der kan stikke en kæp i hjulet på krigsmagerne. Der er igen brug for en kæmpe bevægelse for fred i alle lande – det haster med at skabe den, hvis retningen mod en 3. verdenskrig skal stoppes. Enhver krigsopbygning og krigsforberedelse og enhver oprustning bringer kun krigen nærmere.

Med USA-baser i landet bliver vi endnu mere udsatte for at blive krigsdeltagere og bombemål. Vi må ikke glemme, at NATO’s strategi også bygger på brug af atomvåben, der kan benyttes fra baser i Danmark.

Kamp mod EU er kamp for fred

Oprustningen i EU er eskaleret til ekstreme højder – 6000 milliarder kr. mere til opbygning af militær i EU.

EU efterlader kommende generationer med en kæmpe­gæld langt ud i fremtiden. EU udgiver snart en hvidbog om den Militære Union. På baggrund af den forbereder Folkebevægelsen en flyer, som vil ligge klar til uddeling 1. maj.

Oprustningen må stoppes, derfor kæmper kommunisterne sammen med vores forbundsfæller i fredsbevægelsen og siger:

Nej til USA-baser

Danmark ud af NATO og EU

Ingen våben til Ukraine

Ingen soldater til Ukraine

Stop den vanvittige oprustning

HGN