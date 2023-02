Nemlig.com: Så gik den ikke længere

[KOMMUNIST nr. 3-2023] Efter mere end 2 års tovtrækkeri har 3F Transport indgået en overenskomst for de chauffører, der nu skal ansættes i Nemlig.coms nye transportafdeling. Aftalen sikrer tryghed om chaufførernes løn, pension og arbejdstid samt løn under sygdom.

Første gang

Det er første gang, at Nemlig.com indgår en overenskomstaftale for sine chauffører. Nemlig.com er gentagne gange blevet kritiseret for mangel på ordentlige forhold for de chauffører, der bringer varerne ud til kunderne.

Fanget af sine egne dårligdomme

I 2021 kom det frem i dagens lys, at ansatte arbejdede op til 15 timer om dagen, havde flere måneders arbejde uden ferie, ruter der stort set var umulige at nå til tiden, og bødetakster til chaufførerne hvis de var forsinkede. Det fik flere af Nemlig.coms kunder til at stoppe samarbejdet, heriblandt Københavns Kommune.

Ordnede forhold

Chaufførerne får nu ordnede forhold at arbejde under samt tillæg for ekstra arbejde ud over almindelig arbejdstid.

Aftalen betyder ligeledes ,at forbrugerne nu kan være sikre på, at de varer, de får bragt ud i fremtiden, er leveret af en med overenskomst.