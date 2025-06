Ny beskæftigelsesreform vedtaget

[KOMMUNIST 6-7 2025] Regeringen og hele halehænget af borgerlige partier har vedtaget en ny beskæftigelsesreform.

Formålet med den nye reform er at spare penge. Samlet skal der spares 2,7 milliarder kroner. Mange af de sparede penge skal findes i indsatsen til ledige. Der skal være 3.000 færre medarbejdere i jobcentrene, sygemeldte skal ikke længere til jobsamtale, og der skal være færre samtaler med sagsbehandler.

Kommunerne får hovedrollen

Fremover vil det være de enkelte kommuner, der selv skal eksperimentere med hver sit beskæftigelses-­system. Dermed vil der kunne opstå store forskelle, alt efter hvor man bor, og det kan betyde, at hver enkelt kommune kan beslutte, hvordan indsatsen skal være. Det gælder også, når der skal laves besparelser i kommunen.

A-kasserne forbigået

En af de oprindelige nyskabelser i oplægget til reformen var, at a-kasserne skulle have mere ansvar for de ledige ved at stå for aktiveringen af dagpengemodtagerne i seks måneder frem for kun tre måneder som i dag. Men den ide røg helt ud af den indgåede aftale.

Udfordrede unge får det svært

Dette sker i en tid, hvor 40.000 unge mennesker står uden job og uddannelse, heraf mange med store problemer i bagagen.

Udover det at være ledig vil besparelserne betyde, at udsatte unge risikerer at komme længere væk fra arbejdsmarkedet. De vil fremover få sværere ved at vide, hvad de kan forvente af hjælp fra kommunens side, hvis der er lavvande i kommunekassen. Det kan både menneskeligt og samfundsøkonomisk blive dyrere i længden.

/PeJu