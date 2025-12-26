Ny ledelse i HK Danmark

HK Danmark har på sin 34. ordinære kongres i Aalborg valgt Mads Samsing som ny forbundsformand og Sofie Berg Axelsen som næstformand. Tilsammen skal de to nu stå i spidsen for Danmarks næststørste fagforbund med over 200.000 medlemmer.

Med valget af den nye ledelse begynder en kongres­periode, hvor fokus skal rettes mod at styrke HK Danmark med medlemsfremgang, skabe tryghed i arbejdslivet og udvikle fagforeningen i takt med medlemmerne.

Urolige medlemmer

En ny undersøgelse viser, at hver anden HK-medlem frygter at miste sit job – og bekymringen er stigende. Selvom ledigheden i Danmark er lav, så skaber, fyringsrunder, offentlige besparelser og høje priser, der kan mærkes i indkøbskurven, bekymringer.

Det er en fagforenings opgave at skabe tryghed og trivsel for medlemmerne. Derfor er det vigtigt at sætte rammen for, hvordan HK skal være det stærke fundament for medlemmerne.

Nye mål skal sætte retningen

På kongressen blev der vedtaget et målprogram for de næste fire år, der fokuserer på tre hovedmål. Et stærkere fællesskab, værdiskabelse for medlemmerne og at styrke sin rolle som aktør.

Kongressen besluttede også at styrke det lokale ungdomsarbejde ved at yde mere organisatorisk støtte til unge medlemmer, for at engagere dem mere i fagligt og politisk arbejde.

Forudset formandsskifte

Allerede inden kongressen havde den siddende formand Anja C. Jensen bebudet, at hun ikke ville fortsætte. Det blev senere mere aktuelt, da hun blev anklaget for, privat at have benyttet sig af et byggefirma uden overenskomst og mistanke om sort arbejde, og derfor valgte hun at stoppe kort tid før kongressen.

/PeJu