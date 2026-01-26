[KOMMUNIST 2-2026] Regeringen og Folketinget har vedtaget en ny lov om arbejdsulykker, som sender et helt forkert signal til lønmodtagere, der rammes af smerter og sygefravær på grund af en arbejdsulykke.

For i fremtiden skal arbejdsgiverne til stor tilfredshed først anmelde skaden, hvis medarbejderen efterfølgende er fraværende i mere end tre dage.

Kan få store konsekvenser

Den nye lov kan få store konsekvenser for dem, der bliver ramt af ulykker på arbejdet. For når man lemper

de hidtidige regler, hvor arbejdsgiverne allerede efter en enkelt fraværsdag skulle anmelde skaden, kan man helt sikkert i fremtiden forvente, at mange arbejdsskader og ulykker aldrig vil blive anmeldt på grund af den nye tidsfrist.

Risiko for at miste erstatning

Problemet er, at ingen ved hvordan en skade udvikler sig. Hvor mange gange man ikke har hørt sætningen: “Jeg troede, det ville gå over af sig selv”.

Det kan i fremtiden koste retten til erstatning, hvis en anmeldelse først sker, når man ikke længere kan gå på arbejde, da det bliver stort set umuligt at dokumentere skaden.

Tag skeen i egen hånd

Uheld kan ske for selv den mest erfarne, men en arbejdsskade kan vende din hverdag på hovedet, for en arbejdsskade kan udvikle sig langt værre end først antaget.

Hvis du eller en kollega kommer til skade, så kontakt straks din fagforening og få skaden anmeldt med det samme. Det kan stadig gøres fra første dag og sikrer den nødvendige dokumentation. Det vil naturligvis give systemet mere arbejde og administration, men så kan politikerne lære det, kan de, og på den måde stå på mål for den nye forringede lov.

/PeJu