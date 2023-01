Nye dagpengesatser ædes op af inflationen

Giv ledige inflationstillæg

Ifølge Danmarks Statistik var inflationen i 2022 på 8,1% og forventes i 2023 at blive på 5,1%. Det vil sige, at inflationen i alt er 13,2 procent, hvilket betyder, at dagpengenes købekraft vil være bombet tilbage til 2002. Altså 20 år tilbage i tiden.

Fagforeningen 3F har for nyligt foreslået, at ledige på dagpenge bør have et inflationstillæg. Ifølge 3F’s forslag kunne det bestå af et beskæftigelses fradrag og samtidig fritagelse for at betale a-kassekontingent til staten. I alt 1.400 kroner om måneden.