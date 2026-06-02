Øget effektivitet kostede fyresedlen

[KOMMUNIST 6-7 2026] Da Vestas meddelte, at man ville fyre 440 ansatte, var det dårligt nyt, for der er i forvejen stor industriledighed på Fyn. Seneste fyringsrunde betyder nemlig, at hver tredje ansat forsvinder fra vindmølleproducentens fabrik på Lindø, og med det in mente at der ikke er industrivirksomheder, der kan opsluge de fyrede, ser det sort ud med at få et nyt job.

Lavede for meget

For udenforstående kan det lyde helt grotesk, når PR-chef Claes Lautrup fra Vestas i en pressemeddelelse til Ritzau begrundede fyringerne med, at det var på grund af en øget effektivitet hos vindmøllegiganten, og det betyder færre hænder for at kunne levere samme mængde og kvalitet.

Fortsat produktion på Lindø

Vestas oplyser, at de fremover fortsat vil have en betydelig tilstedeværelse på Lindø, hvor der stadig skal produceres naceller til havmøller. En nacelle eller vindmøllehus er det aflange hus på toppen af en vindmølle placeret bag rotoren, der beskytter de vitale komponenter, og indeholder generator, gearkasse og bremser.

De fyrede er alle medlemmer af Dansk Metal og 3F. Hvis de er så heldige at få et nyt arbejde, kan man med et lille smil på læben advare om, at de skal passe på med at lave for meget for at undgå en ny fyreseddel.

/PeJu