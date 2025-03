Økonomisk ”racehygiejne”

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 3-2025] På mit bord ligger en pjece, som vejleder mennesker over 60 år om, hvordan de kan fravælge genoplivning ved hjertestop. Det undrer mig, at de har lagt snittet ved 60 år, da mange er sunde og rørlige, og efter et hjertestop nok vil være næsten uden mén. Man regner i dag 60 år for de nye 40. Mange har en sundhed, som ikke var det samme for 10–20 år siden.

Ingen steder i pjecen nævnes kroniske sygdomme eller kræft. Hvad mon er den egentlige grund? Pjecen bygger på menneskers frygt for, at de i tilfælde af hjertestop ender som en ”grøntsag”. Men det er langt fra tilfældet. De fleste får ingen mén efter hjertestop.

Der er ingen tvivl om, at samfundet vil spare mange penge ved at slippe for en stor gruppe ældre, som med alderen får mange forskellige sygdomme, som betyder store udgifter for samfundet.

Regeringen har nedsat en gruppe, som alle gik ind for retten til at få hjælp til at dø. Denne gruppe er kommet med et forslag, hvor man kan få hjælp til at dø, hvis man kun har et halvt år tilbage at leve i.

Nu er læger dårlige ”spåmænd”. Det ses ofte, at patienter med alvorlige sygdomme lever år efter, at lægen har skønnet, at de kun havde måneder at leve i.

Vi har set overbuds tillæg til forslaget om dødshjælp. Et parti vil give yderligere dødshjælp til alvorligt syge børn og til voksne med depression. Det ses tydeligt, at tilladelse til aktiv dødshjælp hurtigt skrider henimod hollandske og canadiske forhold. Vi er heldige, at vi har en lægestand, som ikke mener, at de er uddannet til at slå patienter ihjel.

Ved at aflive de alvorligt syge mennesker sparer samfundet rigtig mange penge. Det er nok det egentlige grundlag for at ændre de forhold på sygehusene, hvor læger lindrer døende med morfindrop. Det har fungeret glimrende og har sikret den døende mod angst og smerter.

DKP mener, at vi bør fastholde lægernes skøn til at tage beslutning om, hvornår den døende har brug for hjælp til til at få en blid død.

Vi går ikke ind for samfundsstyret mord på syge mennesker. Vi mener også, at pjecen med vejledning til at fravælge genoplivning ved hjertestop skal trækkes tilbage.

Det er usmageligt, at regeringen dyrker menneskers ubegrundede frygt. For sandheden er, at mange, der får hjertestop, får et godt liv efter.