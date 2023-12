Offentligt ansatte varmer op til OK24

[KOMMUNIST 12-2023] Alle ved, at velfærdsstaten smuldrer, fordi vi mangler hænder. Skiftende regeringer har yndet at gøre det surt at være offentligt ansat. Nu ser vi resultatet i form af mangel på arbejdskraft inden for stort set alle fagområder. Lønnen halter efter, og vilkårene ude på de offentlige arbejdspladser bliver mere og mere pressede.

Derfor er de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område (OK24) stærkt imødeset blandt medlemmerne på de offentlige arbejdspladser.

Fokus på løn og bedre arbejdsforhold

Det er hævet over enhver tvivl, at de kommende forhandlinger for en stor dels vedkommende vil dreje sig om løn, men også bedre arbejdsforhold har høj prioritet.

På den nyligt afholdte kongres i lærerforeningen stod løn allerøverst på den liste over overenskomstkrav, som skulle behandles, og længere nede på listen stod efteruddannelse og forbedring af lærernes reelle mulighed for forberedelse.

Slut med mådehold

Flere end 2.000 medlemmer af FOA har været samlet til regionale debatmøder om løn og arbejdsforhold. Inflationen har været ekstra hård ved de lavtlønnede, derfor er forventningerne store til at få reallønnen genoprettet.

Så når OK24 forhandlingerne går i gang efter nytår, vil der være et fælles krav: løn, løn og atter løn.

FOA holder sin 6. ordinære kongres i Aalborg den 20.–23. november. Det vil være utænkeligt, hvis ikke OK24 bliver et varmt emne blandt de delegerede. Også i HK Stat har medlemmerne stor fokus på løn, så man kan få indhentet alt det der er tabt.

Lidt om forløbet af OK24

I december 2023 begynder forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiversiden. Når parterne er kommet frem til en aftale, skal medlemmerne stemme.

Stemmes aftalen ned, skal der forhandles igen. Når medlemmerne har stemt, tilkaldes statens forligsmand, som skal hjælpe parterne med at blive enige.

Lykkes forhandlingerne ikke med hjælp fra forligsmanden, ender det med konflikt. Der skal være en ny overenskomst den 1. april.

Forligsmanden har mulighed for at forlænge forhandlingsperioden, hvis det skønnes, at der er en chance for forlig. Alternativet er konflikt. Enten udløses strejke eller lockout.

Bladet KOMMUNIST vil følge OK24 forhandlingerne tæt i den kommende tid.

/PeJu