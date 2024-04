OK25 krav: 32 timer og 4 arbejdsdage

[KOMMUNIST nr. 5-2024] Hvis det står til Henrik Juul Rasmussen, som er formand for Rør og Blik København, vil kravet til OK25 være 32 timer og fire arbejdsdage.

Det fremgår af en leder i Utætheden, som er fagblad for Rør og Blikkenslagernes fagforening i København. I denne artikel bringes der brudstykker af den skrevne leder.

Stress og jag i hverdagen

Når jeg kigger på vores ar­bejds­situation, ser jeg en aggressiv stigning i stressrelaterede lidelser og et psykisk arbejdsmiljø under pres. Politikerne ønsker, at pensionsalderen skal stige gang på gang, og at vores arbejdsliv skal strækkes længere og længere.

Forsøg med 4 dages uge

Fra mange brancher hører jeg om forsøg med fire dages uger. Presset letter ved at have tre ugentlige fridage, fortæller de.

Det lyder jo rigtigt fornuftigt, når vi stadig er enige om, at ingen arbejdsdag må være længere end 8 timer. For hvis vi alle arbejder 10–12 timer på en almindelig arbejdsdag, vil vi opleve en alvorlig stigning i arbejdsulykker, og børnefamilierne vil få vanskeligheder med at få familiekabalen til at gå op.

Vi skal arbejde mere

Jeg kan allerede høre Stats­ministeren og hele regeringen råbe: ‘Vi skal arbejde mere ikke mindre, for at der skal være råd til langsigtet velfærd.’

Men velfærdsbehovet falder, når folk ikke bliver syge og nedslidte af at gå på arbejde. Men hvem skal så sikre produktionen? vil arbejds­giverne spørge.

For det første så har vi 44.000 unge, som ikke er i lære, ikke er i uddannelse eller arbejde.

Samtidig har både Sverige og vores øvrige EU-naboer i nærområdet arbejdsløshed, så hvis industriens ordre­bøger er fulde, hvorfor tager de så ikke mere arbejdskraft ind.

Tid til nye krav

Kampen for otte timers arbejdsdag startede på Arbejdernes Internationale Kampdag i 1889 og sluttede succesfuldt efter 31 år i 1920.

I Danmark satte vi sidst arbejdstiden ned til 37 timer i 1990, så det er hele 34 år siden, vi sidst har kigget på arbejdstiden. Produktion og produktivitet er steget. Vi er blevet væsentligt rigere, mens der samtidig er blevet mindre tid til efter­tanke, fordybelse og samvær.

Derfor er mit krav til OK 25: 32 timers arbejdsuge fordelt på fire dage med fuld lønkompensation.

/PeJu