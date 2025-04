OK25: Mærkbare forbedringer udeblev

[KOMMUNIST 4-2025] Dansk økonomi er i verdensklasse. De fleste af virksomhederne har rekordoverskud, og produktiviteten er steget markant.

For tiden oplyses det dagligt, at firmaer og store koncerner har tjent millioner og milliarder af kroner, så havde det ikke været naturligt og på sin plads, at disse indtjeninger havde smittet af på de ansatte ved de overenskomstforhandlinger, som stort set alle er ved at være afsluttet. Det er jo trods alt dem, der har skabt de store værdier.

CO Industri kridtede banen op

Som forventet blev det op ad bakke for de forbund, der skulle forhandle efter, at CO Industri havde kridtet banen op. Det magre resultat i industrien smittede af på andre faggrupper.

Selvom produktiviteten er øget markant, blev kravet om en nedsættelse af arbejdstiden ikke hørt, dette til trods for, at den ikke har været rørt i 34 år.

Stor vrede i byggeriet

Inden for byggesektoren blev kravet om kædeansvar for hovedentreprenøren (for at få sat en stopper for grov underbetaling, momssvindel og farligt arbejdsmiljø) heller ikke indfriet.

Det har vakt stor vrede blandt mange byggearbejdere, som nu vil arbejde for at få et nej til forliget.

Rosinen i pølseenden tilfaldt hotel- og restaurantområdet, som i hovedtræk fik en kopi af de andre faggruppers magre resultater. På mindre områder, hvor der endnu ikke er indgået forlig, foregår forhandlingerne nu i forligsinstitutionens regi.

Alt er ved det gamle

Den store kampagne for at få et ja i hus er nu i fuld gang. Sædvanen tro har forskellige fagblade travlt med at rose resultatet.

På informationsmøder i fagforeninger vil der være folk, der anbefaler et ja og har travlt med at forklare de nye fremskridt, der blev opnået.

Derfor kan det varmt anbefales, at man deltager i disse møder og giver sit besyv med, for den skepsis, der er rejst omkring resultatet, kom ikke ud af ingenting. OK 25 var uden markante forbedringer.

STEM NEJ.