OK26: Kravene er nu til forhandling

[KOMMUNIST 2-2026] De offentlige overenskomstforhandlinger er nu i fuld gang. Kravene til arbejdsgiverne er fremsat på både det statslige, kommunale og regionale område, og nu skal der kæmpes for højere løn og et arbejdsliv, der hænger sammen.

Der er naturligvis rejst særlige krav fra de forskellige faggrupper, men de generelle krav fra de offentlige områder lyder stort set ens. Løn kommer til at spille en central rolle i forhandlingerne, men også en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv samt bedre arbejdsmiljø vejer tungt.

Reallønnen skal løftes

Offentligt ansatte er stadig bagud på realløn, og de sparsomme lønstigninger, der blev givet ved den sidste overenskomstforhandling, var ikke nok til at indhente efterslæbet efter inflationen.

Så det er ikke uden grund at forventningerne er store til en mærkbar forbedring af lønnen, så man kan stå imod inflation og stigende priser. Nu er tiden kommet til en lønstigning, der øger købekraften: altså den løn der er tilbage, når inflationen er trukket fra.

Et bedre arbejdsmiljø

Uanset hvor man befinder sig i livet, har man brug for en god balance mellem arbejde og fritid.

Mere fleksibilitet og indflydelse på eget arbejde er nøglen til et bedre arbejdsmiljø, der gør det muligt at tilpasse arbejdet til livets forskellige faser og dermed styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Efteruddannelse en nødvendighed

Ingen kan vide sig sikker som offentligt ansat. Besparelser på de offentlige budgetter er et begreb, som alle kender til, ikke mindst inden for statens område, hvor mange har fået fyresedlen eller vil få den fremover.

Regeringen har for at spare 5,5 milliarder fyret løs i mange ministerier, derfor er kravet om efteruddannelse vigtigt, så man kan komme videre i arbejdslivet med nye opgraderede kompetencer og planlægge næste skridt, hvis man bliver fyret.

Nikolai Wammens luskeri

Finansminister Nicolai Wammen er gået til forhandlingerne med et ønske om et ekstra lønløft til soldaterne for at fastholde dem til den militære oprustning.

Selvom statskassen bugner af penge, skal lønløftet betales af andre lønmodtagere, fordi politikerne ikke vil afsætte ekstra penge til at få deres ønske gennemført.

Det er helt uhørt, at politikere på den måde udhuler den danske model ved at udpege særlige grupper, som de vil favorisere og lade andre betale gildet.

Stå fast på kravene

Det er ikke for sjov skyld, når fagbevægelsens medlemmer har krav til nye overenskomster, og sådan er det heller ikke denne gang.

Nu mangler lønmodtagernes forhandlere at bevise, at de kan begå sig på de bonede gulve og bryde en lang strøm af dårlige resultater ved tidligere OK-forhandlinger.

/PeJu