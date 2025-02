Oligarki og monopolernes magt er samme sag

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

Hvad var det, Joe Biden sagde i sin afskedstale til det amerikanske folk. Han var bange og advarede mod, at Trump og hans inderkreds – og deres ekstreme rigdom og magt – truer det amerikanske demokrati og amerikanernes frihed og borgerrettigheder.

Joe sagde: ”I dag er et oligarki ved at tage form i USA med ekstrem rigdom, magt og indflydelse, som reelt truer hele vores demokrati, vores grundlæggende rettigheder og vores frihed”. Oligarki betyder ”fåmandsvælde” og bruges normalt, når man beskriver russiske rigmænd og deres indflydelse.

Men ser man på magasinet Forbes’ liste, som har været offentliggjort siden 1986 over de rigeste i verden, har de få rige altid haft indflydelse. De sidder med ved det politiske bord. Der findes selvfølgelig Musk, som han henviser til, men også danske familier som Mærsk, Kirk, Salling m.fl. Intet nyt, de er der og har virket i mange generationer.

Gammel i gårde

Biden er ellers gammel i gårde i magtens korridorer over there i det kapitalistiske og imperialistiske land. Om det er senilitet eller demokraternes berettigelse som alternativ til republikanerne, der fik ham til at konstatere denne gamle sandhed, vides ikke. Men Breaking News er det ikke.

Allerede da Karl Marx skrev Kapitalen i kapitalismens barndoms år og senere, da Lenin skrev Imperialismen som kapitalismens højeste stadium i 1916, forklarede de, hvordan monopolkapitalen koncentrerer deres kapital og dermed styrer pris, levering og udvikling. Vareproduktion og vækst hersker stadig og gælder som hele det økonomiske samfundsgrundlag. Monopolkapitalen og oligarkiet er kapitalismen ledetråd, fordi de scorer hovedparten af profitten.

Det er det, som Lenin kalder samfundsmæssiggørelse. Det betyder, at det ikke er befolkningen og politikerne, der bestemmer de menneskelige fremskridt inden for opfindelser og forbedringsprocesser, men de få rige. Tilegnelsen af viden forbliver privat eje, og monopolerne styrer totalt til hvem, hvad og hvilken pris, der skal handles.

Styrer udviklingen

Hvis man for eksempel tager Novo Nordisk i Danmark, så sidder de i bestyrelsen på universitetet og bestemmer hvilken forskning, der skal være til grund for produktionen og prisen på produktet. Dette skal samfundet bygge infrastruktur til, lempe regler, så de kan få arbejdskraft hvorfra de vil i verden, tage sig af arbejdsløse, rense forurening op osv.

De sponsorerer politiske partier og sidder med i udvalg på højt politisk plan. Når man er blevet så stor, at man er et monopol, opkøbes konkurrenter, enten direkte ved at overtage eller bare for at købe patenter. Hvis man ser på bestyrelsesmedlemmerne, så er de gengangere i andre monopoler inden for banker, hedgefonde, transport (De samlede vognmænd DSV, Mærsk), emballage og lignende. De har fælles interesser, helt på transnationalt niveau. Kaldet karteller.

Og det er det, vi er vidner til nu: den internationale kamp om markederne. Derfor har de brug for, at de nationale stater skal makke ret. Monopolerne får i forvejen stor hjælp gennem organisationer som EU, TTIP, NATO og lign. Og bliver modsat forhindret af organisationer som FN med sine konventioner og national lovgivning.

Det er ikke noget nyt, Joe. Du har som mange før dig givet monopolerne frit løb og dækket deres kriser med din befolknings penge. Du har selv udnævnt direktører derfra til offentlige poster. Du har selv udliciteret og privatiseret al offentlig infrastruktur fra forsvar til sundhed og alt derimellem. Du var selv en marionetdukke for kapitalen. Blev det for tydeligt med Trump nu?

De vil ha’ vores penge

Der er mange penge at hente fra vores velfærdsstatskasser til at investere i deres forretninger. Helt risikofrit og profitten tilgår dem.

Der er stadig forhindringer, selvom vores skiftende regeringer ellers har gjort, hvad de skulle. De indførte budgetloven, selvom danskerne stemte nej til EU’s finanspagt. De skar ned og ned, som det gik ud på, hvilket førte til, at offentlige institutioner gik i knæ. Det gav politisk anledning til privatiseringer, dog ikke i forsvaret.

Skimmelsvamp, gammelt udstyr, ja vi kender beretningerne fra alle offentlige institutioner, sidst forsvaret. Nu er det deres tur. Det har været nævnt, at TERMA, våbenfabrikanten, skal styre vores forsvar, altså koordinere vores våbenindkøb, bygninger o.lign. i det nedslidte forsvar. Som vores eget ”Homeland Security”.

Forsvarsministeren har nedsat et rådgivende udvalg uden dansk repræsentation fra vores eget forsvar. Det består af monopolkapitalen i Danmark som Mærsk, DSV, Salling, Nykredit m.fl. og repræsentanter fra de investeringsfonde af vores, der skal stjæles fra. En fra norsk forsvarsstab der ved, hvordan man får fat i pengene (tænk: oliefond) og så et par professorer til at lære om tidens kommende militarisering af samfundsøkonomien. Der skal jo uddannes kommende håndlangere.

Forsvarsministeren kalder sit ministerium for koncern, hvilket i sig selv siger meget om fremtiden. En koncern har intet demokrati.

Vågn op Joe

Tilbage til oligarkiet som Biden ville advare imod. Og tilbage til dem, der ønsker den ”fredsduelige” kapitalisme tilbage. Kapitalismen er ikke fredelig, den er aggressiv og er på det højeste stadie, som kaldes imperialisme. Det er de få og deres kapital, der styrer verden. Når ophobningen af kapital er enorm, som den er nu, så er krig nødvendig. Det er elementært, kære Joe.

Der er ingen anden vej end kampen for socialisme, hvis jorden skal overleve. Og her var Lenin også enestående. Han beskrev proletariatets styrke.

Skønt en social opdeling af rig og fattig fandtes i alle stater, også før Oktoberrevolutionen, så blev den bremset af de nationale og statslige grænser. Trods dette stemte både det franske og det tyske Socialdemokratiske Parti sammen med de borgerlige partier for krigsbudgetterne. Dette selvom de havde haft kontakt med hinanden gennem den 2. Internationale – og 1. verdenskrig brød ud. De gik ind i koalitionsregeringer og gik i krig mod hinanden. Lige som vi ser det i dag. Man myrder og bomber kollegaer og kvinder og børn trods fælles interesser.

Lav verden om

Revolutionen i Rusland sprængte disse barrierer. Arbejderklassen standsede ikke længere ved de nationale grænser, men trængte over disse og overvandt patriotiske følelser og national loyalitet.