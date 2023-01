Overenskomst-skuespillet er i fuld gang på det private arbejdsmarked

[KOMMUNIST nr. 2-2023] Fire mænd i jakkesæt, med hvide, bløde hænder og de rette folder i ansigtet, skød forhandlingerne i gang på et pressemøde i Industriens Hus i København.

Sædvanen tro er det in­dustriens folk fra Dansk In­dustri og CO Industri, som lagde ud. Senere er det andre store grupper som Byggeriet, Transport, Finans samt Handel og Service. I alt skal der forhandles for 600.000 medlemmer.

Løn bliver det store tema

Fagforeningernes krav om højere løn har haft stor prioritet, når der har været afholdt medlemsmøder i fagforeninger og klubber på landets arbejdspladser. En galopperende inflation på op mod 10 procent betyder, at lønmodtagerne forståeligt nok har meget høje forventninger til, hvor meget deres løn vil stige. For hvis reallønnen skal bevares, vil det kræve en lønstigning på mindst 12 procent alene det første år af den nye overenskomst.

Ud over løn vil der også være krav om kortere arbejds­tid, tidligere pension og indgreb mod social dumping, som er et stort problem i specielt byggebranchen.

Arbejdsgivernes skuespil

Sædvanligvis har Dansk Arbejdsgiverforening og borgerlige økonomer optrådt flittigt på tv og i borgerlige aviser med budskabet om, at det vil skade landets virksomheder, hvis der gives mere i løn, og de opfordrer til mådehold.

Det ville give god mening, hvis de samme personer, der udtaler sig sådan, alle havde et skilt om halsen, hvorpå deres egen årsløn var skrevet med stort. Det kunne give stof til eftertanke, når folk skal stemme om overenskomstforhandlingernes resultat.

Ingen grund til tilbagehold

Kommunisterne støtter de krav, som folk på arbejdspladserne har bedt deres forhandlere gå videre med. De er alle rimelige og skal fastholdes. Virksomhederne har øget ­deres indtjening og vil have os til at arbejde mere og længere, alt imens kravet om en 35 timers arbejdsuge bliver latterliggjort, og pensionsalderen skal sættes op.

Nedslidningen af folk på danske arbejdspladser fortsætter. Hvis ikke fagbevægelsens top evner at få øje på det, vil den fremstå som utroværdig og tandløs.

Tyveri ved højlys dag

SVM-regeringen vil afskaffe Store Bededag, så der er flere penge til krudt og kugler, alt sammen for at lefle for NATO. At komme med et sådant for­slag lige inden overenskomstforhandlingerne, er et uhørt angreb på den danske model.

Det har ført til, at dele af fagbevægelsen vil anbefale ­deres medlemmer at stemme nej til ny overenskomst, hvis ikke regeringen dropper sit forslag om at afskaffe Store Bededag.

Tag medlemmernes krav alvorligt

Hvis formanden for CO ­Industri, Claus Jensen fra Dansk Metal, for en gangs skyld vil høre efter og opfylde de krav, hans medlemmer har stillet, er vi nået langt. Så kan han også spare sig for, som sædvanligt at fortælle rosenrødt i sit fagblad om, hvor godt et resultat man har opnået, så folk stemmer ja, uanset hvor dårligt resultatet af forhandlingerne er blevet.

De udemokratiske sammenkædningsregler, som er et levn fra 1930’erne, har betydet, at enkeltområder kan stemme nej og så alligevel blive påtvunget mæglingsforslaget ved et samlet ja. Det har betydet, at de ikke kommer igennem med deres krav og ønsker på grund af reglerne om sammenkædning. Sådan er det bare, og det har tidligere skabt stor vrede, så fasthold de krav, som medlemmerne har stillet.

Det er nu, skinnerne til fremtiden bliver lagt.

/peju