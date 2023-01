Overenskomstforhandlinger skydes igang

[KOMMUNIST nr. 1-2023] Forhandlingerne om de nye overenskomster for 600.000 privatansatte går i gang her i starten af det nye år.

Selvom man ikke selv skal have en ny overenskomst, er det værd at følge med i, hvad der sker, for resultatet af forhandlingerne vil komme til at smitte af på resten af arbejdsmarkedet i løbet af et år eller to.