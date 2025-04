Overgreb og vold mod anbragte børn

[KOMMUNIST 4-2025] Det er for nemt at blive godkendt som botilbud, lyder kritikken fra ekspert.

Systemet bygger på naivitet

Hvem som helst kan blive godkendt til at drive botilbud, man skal bare være i stand til at lave pæne beskrivelser, og formulere fine formål.

Systemet bygger på naivitet, hvor man tror, at alle vil gøre det godt. Men alt for mange uden rette kompetencer bliver godkendt til at drive botilbud.

En gennemgang af de 19 tvangslukkede viser, at lav faglighed blandt både ledelse og medarbejdere samt alvorlig forsømmelse af borgeren har været et gennemgående problem.

Igen og igen har vi set meget kyniske folk med et hjerte, der banker for at lave hurtige penge, og så har man ikke noget at gøre inden for området, udtaler Thomas Enghausen, næstformand i FOA.