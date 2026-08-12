Pædagoger er mest syge af stress

De bærer velfærden og betaler med helbredet. Arbejdspresset i pædagogfagene er så massivt, at stress bliver en arbejdsskade. Når normeringer og rammer ikke matcher opgaven, presses faglighed og trivsel i bund.

Konsekvenserne mærkes af både medarbejdere og børn og hele velfærdssamfundet. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

En trist førsteplads

Pædagoger og socialpædagoger indtager en trist førsteplads, når det gælder stressrelaterede erhvervssygdomme i Danmark.

Det understreger, at der er et alvorligt problem i dele af velfærdsarbejdet, og rejser samtidig spørgsmål om arbejdsvilkår, normeringer og det psykiske arbejdsmiljø for dem der hver dag har ansvaret for nogle af samfundets mest sårbare borgere.

Arbejdsmiljøet halter

Stressrelaterede erhvervssygdomme er ikke noget, der opstår fra den ene dag til den anden. Tværtimod er der tale om et langvarigt pres, hvor belastninger over tid sætter sig i både krop og psyke.

Et begreb i forståelsen

af pædagogers stress er moralsk stress. Det opstår, når man fagligt set ved hvad der er det rigtige der skal gøres, men mangler tid, ressourcer eller kollegaer til at gøre det.

Noget må der gøres

I en undersøgelse, som BUPL selv foretog i 2025, svarede halvdelen af landets pædagoger, at de ikke havde et godt arbejdsmiljø.

I nogle kommuner er situationen mere alvorlig. Her mener flertallet, at arbejdsmiljøet er så dårligt, at det påvirker både trivsel og kvaliteten i arbejdet.

/PeJu