Plastik fantastik

Køkkenredskaber, tøj, computere, legetøj er ønsker til jul, der for mange bliver opfyldt. Alt indeholder plastik, ja selv julemaden

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

Først vil jeg starte med at ønske alle læserne af KOMMUNIST en hyggelig jul og et rødt nytår. Dette skrift handler ikke om at give dig dårlig samvittighed, men om konsekvenserne ved kapitalismen og dens produktionsform, der også rækker langt ind i julen.

Efterhånden som vi bruger mere plastik i samfundet, stiger mængden af mikroskopiske plastikpartikler i miljøet, skrev det svenske Dagens Nyheter og henviste til studier, der viser, at der nu findes mikroplast over hele planeten: i dybhavet og oppe på Mount Everest – og i det meste af kroppens væv.

Reproduktionen

Selvfølgelig er der store kapitalinteresser bag produktionen af plastik, sundhedseffekterne deraf på mennesker er uklare. Mange videnskabelige artikler viser dog, at de fleste dyr indeholder mikro- og nanoplast, og at dette kan føre til forstyrret reproduktion og bl.a. øget risiko for kræft. så ville det være mærkeligt, hvis ikke vi også bliver udsat for samme risiko.

Hvor får vi plastikpartiklerne fra? Ingen er overrasket over, at vi indånder partikler fra bildæk, eller at mad i pla­stikemballage eller på engangstallerkener og kopper med plastiklåg får os til at indtage plastik.

Det er heller ikke overraskende, at alle plastikkøkken­redskaber øger mængden af partikler i vores kroppe. Fisk og skaldyr, der har spist mikroplastik i havet, overfører dem til vores kroppe, og det samme i havsalt. Meget af vores tøj frigiver partikler i vaskemaskinen og tørretumbleren, som vi så kan indånde eller drikke op i postevandet… Ja, listen er uendelig.

Dyre gode råd

Men det er fortvivlende. Lige nu kører der skandaler med kunstig befrugtning. En sæddonor med genfejl er åbenbart blevet brugt flittigt på klinikker overalt i Danmark og Europa. En forretning, som udnytter ufrugtbare mennesker, fordi succesraten for graviditet gavner forretningen. Men årsagen er foruroligende. Hvorfor har vi så svært ved at få børn? – kunne det være plastik? Det burde der forskes i.

Vi opfordres derefter til at vælge klogt med glasemballage og papir, bedre køkkenredskaber og flere bilfri ruter til arbejdet osv. Listen af gode (og dyre) råd er uendelig. Som sædvanlig bliver ansvaret lagt på den enkelte, som næppe kender eller kan overskue hverken op eller ned i junglen af miljørelaterede råd. Vi ønsker bare, at vores hverdag bliver uproblematisk.

Fællesskab

Karl Marx beskrev, hvorfor vi mennesker reagerer, som vi gør. Vi ved jo godt, hvad der foregår, og hvad der er usundt og forkert. Vi bliver massivt manipuleret til at købe og smide væk.

Marx siger: ”Den herskende klasses ideer er i enhver epoke de herskende ideer: dvs. den klasse, der er samfundets herskende materielle kraft, er samtidig dens herskende intellektuelle kraft. Den klasse, der har de materielle produktionsmidler til rådighed, kontrollerer følgelig også de mentale produktionsmidler, således at ideerne hos dem, der mangler de mentale produktionsmidler, i det store og hele er underlagt dem. De herskende ideer er intet andet end det ideelle udtryk for de dominerende materielle relationer, de dominerende materielle relationer forstået som ideer…”.

Han fremførte yderligere i det kommunistiske manifest i 1848: “Kræver det dyb intuition at forstå, at menneskets ideer, synspunkter og forestillinger – med ét ord, menneskets bevidsthed – ændrer sig med enhver ændring i betingelserne for dets materielle eksistens, i dets sociale relationer og i dets sociale liv? Hvad beviser idéhistorien andet end, at intellektuel produktion ændrer sin karakter, efterhånden som den materielle produktion ændres? De herskende ideer i enhver tidsalder har altid været dens herskende klasses ideer”.

Marx’ måde at vise forholdet mellem magt og ideologi, bekræfter ens naturlige tanke om: Hvorfor forbyder politikerne ikke bare med lov alt det der er farligt for os mennesker og natur? Vi ved, hvem der bestemmer lovgivningen, nemlig Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og flere til. Med et forbud, ville vores helbred, natur og fremtid se helt anderledes ud.

Kollektive løsninger

Hvis vi nu starter med mængden af mikropartikler fra dæk, vil kommunisterne ­foreslå kollektive løsninger: En velfungerende, billig og god offentlig transport reducerer straks partiklerne i luften langs vores veje. Desuden skal gods transporteres med tog i stedet for lastbiler på de lange strækninger. Vi kunne gå tilbage til drikkevarer i glasflasker med det velfungerende retursystem. Vi kunne forbyde plastik i køkkenredskaber og engangsemballage.

Med en forkortet arbejdsdag, kunne vi lave mad fra bunden af i stedet for at opvarme ultraforarbejdet mad med masser af plastikpartikler fra fremstillingsprocessen. Denne liste kan fortsætte og er logisk, men den bliver ikke gennemført, da olieindustrien ser sin næste pengemaskine i produktionen af plast i stedet for i energiproduktionen (pga. ”grøn omstilling”).

Bilindustrien har interesse i dyr offentlig transport for at sælge biler. Oplagring af varer transporteret med jernbane er ”konkurrenceforvridende” og begrænser deres overskud.

Kommunisternes nytårs­forsæt: Modstand kan ikke nøjes med miljøtegn og personlige beslutninger, men må føre til et samfund med en fælles strategi for fremme af menneskeliv, sundhed med bæredygtig produktion og forbrug.

Gå med kommunisterne.