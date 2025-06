Politikerne vil hæve pensionsalderen

[KOMMUNIST 6-7 2025] Regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og ­Moderaterne stemmer for at hæve pensionsalderen til 70 år, og dermed er der et flertal for at gennemføre ændringen, når den endelige afstemning finder sted senere på foråret.

Lige nu er pensionsalderen på 67 år. Fra 2030 stiger den til 68 år, og det er allerede vedtaget, og i 2035 stiger den til 69 år, det er også vedtaget. Ændringen til de 70 år gælder fra 2040.

Nedslidningen fortsætter

Alt imens politikerne vil forhøje pensionsalderen, fortsætter nedslidningen på arbejdspladserne.

Der er stor forskel på, hvor længe vi lever i gennemsnit, og hvor mange år vi får på pension. Samtidig er der stor forskel på, hvor længe vi kan holde til vores arbejde, særligt hvis man har et arbejde, som er hårdt for kroppen. For pensionsalderen er allerede for høj. De med de hårde og nedslidende jobs skal også have muligheden for at nyde tilværelsen den sidste del af livet.

Store protester

Udover en skarp debat i folketingssalen, da lovforslaget skulle stemmes igennem, var der mødt demonstranter fra forskellige fagforeninger op foran Christiansborg i protest mod forslaget, som arrangørerne kalder forrykt og advarer om, at det vil fratage almindelige mennesker muligheden for et værdigt liv efter arbejdslivet.

Lignende demonstrationer fandt sted i Aarhus, Odense, Aalborg og Randers.

/PeJu