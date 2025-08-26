Priser på himmelflugt

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 8-9 2025] ”Mor, hvad skal vi ha’ at spise?” Og svaret – ”Spaghetti med tomatsovs!” Sådan er der mange børnefamilier, som har ændret madvaner, da kød efterhånden er blevet så dyrt, at det er uden for økonomisk rækkevidde. Hårdest for de laveste indkomster.

Her i sommerperioden har vi været vidner til, at fødevarer er steget til så høje priser, at mange må skære forbruget ned på f.eks. mælk, æg og især oksekød, fordi de ikke har råd.

Sult steget voldsomt

Da Folketinget holder sommerferie, kan det tage lang tid, før regeringen tager stilling til, om det stadig er klog politik at fastholde pensioner og kontanthjælp på samme takst som nu. Det er ikke rimeligt, at de mest udsatte ikke kan spise sig mæt i mad med proteiner og vitaminer. Ser man sig omkring, så er sukker ikke steget.

Ingen kan åbenbart forstå, hvordan vi er kommet dertil, at fødevarer er steget med 30% inden for kort tid. Hakket oksekød er her i sommermånederne steget fra 39 kr. kiloet til næsten 100 kr. Smørbart er steget lige så voldsomt fra omkring 10 kr. til 17 kr. Imens er ydelser og løn udhulet. Da jeg var barn, havde man dog råd til mælk og smør. I dag er det skiftet til pasta og tomat­sovs.

Usund kost

Ser man på forskning i fødevarer og kræft, er de ultraforarbejdede fødevarer som nudler og tomat i dåse de fødevarer, som er medårsag til udbrud af kræft.

Det er sådan, at netop de meget forarbejdede fødevarer langt hen ad vejen er de billigste. Det er en bombe under sundhedsvæsenet. Her er både børn og voksne i farezonen. Hvor er forebyggelsen?

Profit før sundhed

Priserne er steget så voldsomt, at selv smørklatten i risengrød er blevet luksus. Der er ingen anden grund end grådighed.

Prisstigningerne har flere afledte virkninger. Hospitaler vil opdage, at det ikke kun er medicinen, der er årsag til besparelser. Vuggestuer og børnehaver, som tilbyder mad til børn kan også se sig tvunget til at øge forældre­betalingen. Plejehjem er i samme situation. Alt i alt er dyre føde­varepriser ikke godt for samfundet.

Allerede i 1971 påpegede DKP uretfærdigheden i moms på grundlæggende ting som fødevarer og medicin. Når varer stiger, så stiger momsen tilsvarende. Dette gælder også afgifter. Det rammer altid arbejderklassen. Moms og afgifter rammer skævt. Ram de rige.

Der må rejses krav til Folketinget for at sikre, at pensionister og folk på overførselsindkomster (på nær kongefamilien) får en akut stigning i udbetaling, som modsvarer prisstigningerne.