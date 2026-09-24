Privatisering skaber utryghed

[KOMMUNIST 10-2026] Over 60 henvendelser fra utrygge og bekymrede borgere om at køre i bus endte med en dødsulykke.

Pressede chauffører og utrygge passagerer stiller sig spørgsmålet: Er afprivatisering af den kollektive trafik vejen frem? Den 22. september indkalder borgere til debatmøde i 3F Aarhus kl. 17.00–19.00. Her vil Claus Leick, formand for Midttrafiks bestyrelse, Jacob Lykke, formand for 3F Esbjerg, og Per Nielsen, TR rutechauffør Region Midt, debattere.

En af arrangørerne, Tommy Christensen, fortæller til Kommunist: ”Vi tror ikke, at regionen vil tage ansvar og hjemtage ruterne, men vi håber på at få gang i en debat i offentligheden, så det måske kunne give et andet udfald ved næste valg. Naturligvis skal vi også få rystet op i de ansvarlige, det er ikke tilfredsstillende for hverken chaufførerne, deres arbejdsmiljø, eller passagerernes sikkerhed”. Det er aldrig blevet bevist, at privatisering har løst en offentlig opgave bedre end da vi selv ejede det.

Tryg kollektiv trafik

Alle de problemer skyldes, at regionerne er blevet udsultet igennem mange år, og politikken om udlicitering er vokset i takt med besparelser fra staten. EU’s udbudslov kræver, at man vælger den billigste udbyder. Der er ingen evidens for, at det bliver bedre løsninger, der kommer ved udliciteringer, erfaring siger, at det giver en dårligere og/eller en dyrere løsning, og alligevel formår firmaerne at tjene mange penge på borgernes bekostning.

14. januar på Djursland støder to blå busser fra GoCollective frontalt sammen. To passagerer dør, og 12 kommer på hospitalet. 20. januar rejser ti chauffører hos GoCollective kritik af de busser, som de kører rundt i. 23. januar fortæller flere naboer til ulykkesstedet, at der før har været trafikuheld lige der.

Alle advarselstegn lyste op til dødsulykken. TV2 Østjylland fik aktindsigt i alle henvendelser fra hele 2025 og frem. Altså umiddelbart før ulykken.

Fart over feltet

Henvendelserne giver et billede af, at nogle passagerer har oplevet det som usikkert at bruge bussen. En bruger skriver: ”Jeg tror, I skal genoverveje jeres tidsplaner for 123’eren (…) de er simpelthen for urealistiske”. Flere kunder indikerer, at risikoen for forsinkelser har været med til at presse farten op. Men Midttrafik, som er den ansvarlige for regionen, nægter, at der er problemer.

Chaufførernes fagforening, 3F, konstaterer at det er en presset branche, fordi man som trafikselskab ikke ser nok på godt arbejdsmiljø, sikre busser og penge til drift. 3F mener også, at de talrige eksempler på busser, der kører med fejl og tændte advarsels­lamper peger tilbage på Midttrafik, der ifølge 3F har et ensidigt fokus, når de skal vælge leverandør til busruterne i Region Midtjylland.

Herning Turist, som er en af de private aktører, erkender, at de har for mange tekniske fejl på deres busser. Men de afviser, at der er fejl, der har betydning for passagernes sikkerhed.

På fejllisterne er blandt andet fejlmeldt en bus, der ifølge listen i mindst 26 dage trækker til venstre ved opbremsning og en bus, der også i mindst 26 dage er registreret med gul advarselslampe for ABS-bremsefejl. 12 ud af 14 busser fra Herning Turist dumpede kontroller.

Henrik Juul Vestergaard, planchef Midttrafik, siger: “Vi synes faktisk, at vores udbudsmodel, som den er, tager højde for de her ting”. Det er så modbevist nu.

Sammen for tryg kollektiv transport

Initiativet Sammen for tryg kollektiv transport samler underskrifter ind. Deres krav er tydelige: Den kollektive trafik er en velfærdsopgave, ikke en forretning. Økonomi og udbudsrunder må aldrig vægte højere end menneskeliv, sikkerhed og arbejdsmiljø.

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De ringe kår udmunder i store afkast til følgende ejere af busselskaberne: