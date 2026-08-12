Racisme og kapitalisme følges ad

Magthaverne taler om værdipolitik, men ikke om menneskeværd. Profit sættes over menneskene

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

Dette år og især denne sommer har vist, at menneskeværd hyldes i ord, men ikke i handling. Fra naturbrande over fortsatte krige og voldsomme sanktioner mod lande – aktuelt Cuba – til vores egen lille andedam, hvor syge kæmper mod systemet for at opnå en smule anstændighed.

Ørene er døve, og øjnene er er blinde. Politikere med stærkt racistiske holdninger får taletid. Hele og halve løgne bringes i TV og får lov til at hænge i hedebølgen. Medierne bærer ved til det politiske bål. Konsekvenserne af den førte politik glemmes.

Flygtningeregn

Vi så de smukke unge mænd i våddragter og shorts svømme langs stranden i Marokko med baderinge og sammen med 60.000 andre træde op på stranden ved Ceuta. Omkring 50 mennesker er døde. Hurtigt var flertallet sendt retur til Marokko.

Bekymrede politikere fik medietid over alt i EU med vilde udtalelser om flygtningeregn, og at det var Spaniens skyld. Meloni fra Italien krævede Spanien smidt ud af Schengen-samarbejdet. Morten Messerschmidt var klar i samme dur og hasteindkaldte blå blok.

Måske var Mette Frederiksen advaret om at overlade den værdikamp til andre. Hendes krigsprogram både i EU og Danmark må nemlig ikke kædes sammen med Ceuta. Spanien skal kanøfles pga. afstandtagen fra USA og Israel ang. Irankrigen og deres tætte allierede, Marokko, der har besat Vestsahara.

Konsekvenser?

Schengen-aftalen er en vigtig grundsten i EU, hvor handel, kapital og arbejdskraft leder efter de bedste vilkår. Schengen-samarbejdet er ikke skabt for vores skyld.

Udelukkes Spanien, genindføres permanent grænsekontrol. Det vil betyde kilometervis af lastbilkøer i Pyrenæerne, idet Spanien er Europas største leverandør af frugt og grønt. At udelukke Spanien fjerner ikke en eneste flygtningebåd i Middelhavet. Krige, sult og fattigdom vil fortsætte. Det samme gælder EU’s mange milliarder til at patruljere ved EU´s ydre grænser (Frontex) plus milliarderne til Tyrkiet, Marokko, Libyen osv. for at holde på flygtningene. Måske holdt marokkansk kystbevogtning siesta? Juridisk er det næsten umuligt at få Spanien ud, og de økonomiske og logistiske konsekvenser vil være katastrofale for kapitalen i hele EU.

Menneskeværd

Migrantkrisen i Ceuta er et produkt af kapitalistiske rivaliseringer. Efter en af de mest alvorlige migrationskriser ved Spaniens grænse i de senere år fordømmer DKP både udnyttelsen af migranter til geopolitiske formål og de reaktionæres forsøg på at nære racisme og fremmedhad.

Det undersøges nu, om det marokkanske regime med stadigt tættere bånd til den amerikansk-israelske akse stod bag manipulationen af flygtningene. I mellemtiden har Spaniens koalitionsregering kun beskyldt menneskehandelsnetværk og bander for situationen og bevidst undgået mudder mellem det, der er sket, og de diplomatiske, politiske, kommercielle og militære forbindelser, der former regionen. Selvom Marokko ikke er anklaget, er flygtningene blevet brugt i et storpolitisk spil.

Kommunisterne fordømmer det misbrug, de mest reaktionære dele af EU foretager for at intensivere deres kampagne for fremmedhad, racisme og øget militarisering. Migrantarbejdere må ikke blive syndebukke. De vanskeligheder, det overvældende flertal af arbejdende mennesker står over for, har rod i kapitalismen og i de regeringer, der administrerer den.

Vi vil rejse os

Politikere søger at sætte arbejdere født i Danmark op mod dem, der er blevet tvunget til at forlade deres egne lande. Men vores interesser er fælles. Arbejderklassen har ingen interesse i racisme, fremmedhad eller konkurrence blandt arbejdere. Den eneste vej frem ligger i organisering og forenet kamp mod dem, der profiterer af vores udnyttelse. Derfor deltager DKP også i demonstrationen mod racisme 5. september rundt om i landet.

Vi afviser militær indsættelse, undertrykkelse, udvisninger og umenneskelige flygtningecentre. Middelhavet og områderne omkring Ceuta og Melilla er blevet til en massegrav. Vores regering vil nu også sende ukrainske flygtninge tilbage til den sikre død. Vi kræver fuld respekt for ethvert menneskes grundlæggende rettigheder, værdig behandling af uledsagede mindreårige og en grundig undersøgelse af omstændighederne omkring dødsfaldene.

DKP fordømmer den marokkanske regerings brug af migrantbefolkningen som et redskab til politisk pres. Ligesom vi fordømmer den danske regering og EU, hvis økonomiske, politiske og militære forbindelser bidrager til at opretholde fattigdom, afhængighed og mangel på fremtids­udsigter. Det tvinger tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem.

Bliv ikke offer for reaktionær propaganda! Vi kæmper mod racisme, militarisering og splittelse gennem internationalistisk solidaritet og alle arbejderes enhed, uanset deres oprindelse eller nationalitet.