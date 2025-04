Regering og fagbevægelse på farlig kurs

[KOMMUNIST 4-2025] Regeringen med Mette Frederiksen i spidsen ser skygger og spøgelser alle vegne. Det har resulteret i, at det endnu engang er lykkedes den at besnakke Folketinget til at øge militærudgifterne.

Regeringens nye krigsforberedelser er guf for våbenfabrikanterne, som nu står på spring for at få del i de mange milliarder kroner, som hærchefen nu mere eller mindre kan bruge efter forgodtbefindende.

Statsministeren har i sin iver sagt til hærchefen: køb, køb, køb. Der er yderligere 50 milliarder kroner til krudt og kugler i 2025 og 2026. Den samme statsminister giver Ukraine milliarder af kroner, så krigen kan fortsætte, frem for at arbejde på en fredelig løsning, så krigen kan stoppe.

Fagbevægelsen lader sig rive med

Hvor sørgeligt det end kan lyde, er formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Morten Skov Christiansen og Metalformand Claus Jensen hoppet med på vognen.

Til dagbladet Børsen har FH-formanden udtalt, at man er åben for en krigsskat for at finansiere oprustningen af militæret.

Claus Jensen fra Dansk Metal mener, at de nye penge til militæret skal få sikkerhed og arbejdspladser til at gå hånd i hånd, for i Danmark har vi mange industrivirksomheder, der enten direkte eller indirekte kan bidrage til det danske militær, så alt imens våbenfabrikanterne godter sig, gynger dele af fagbevægelsens top bare med i håndklædet. Det er en farlig kurs.

Det havde klædt de to herrer, at de i stedet brugte kræfterne på fred og nedrustning og krævede mere velfærd for pengene.

Ingen russisk trussel i Arktis

Trods statsministerens fremtoninger ser NATO ingen russisk eller kinesisk militær trussel i Arktis herunder farvandene ud for Grønland. Dét siger den danske kommandør Niels Markussen, der er direktør for NATO Shipping Centre, der blandt andet har til opgave at sikre kritisk undersøisk infrastruktur.

I yderområder som Arktis, herunder Grønland, er det især kommunikations-data og fiberkablerne – altså søkablerne, der er sårbare mål for hybridangreb.

Der er dog ingen tegn på, at hverken russere eller kinesere interesserer sig for kablerne, har Niels Markussen fornylig udtalt til den grønlandske avis Sermitsiaq. Så også her ser statsministeren spøgelser.