Samfundet er sygt

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

[KOMMUNIST 6–7 2023] Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lovede den danske befolkning, at hun vil præsentere både en kort- og en langsigtet plan for kræftområdet efter skandalerne i Århus.

Men det var Statsministeren, der fik lov til at fremstå som den glade giver. Hvad vores udenrigsminister skulle på pressemødet, kan undre. Men det ændrer ikke ved, at vi alle kan huske Sophie Løhde og Lars Løkke fra dengang, de var i samme parti. Desværre skulle de ikke stå til ansvar.

Ikke vores skyld

De stod ved håndvasken og vaskede hænder. ”Da jeg tiltrådte som minister i december, var jeg godt klar over, at sundhedsvæsenet var presset efter coronapandemien og sygeplejerskestrejken, men jeg havde den klare opfattelse, at det var lykkedes at holde hånden under de livstruende sygdomme”, sagde Sophie. ”Vi skal til lommerne, og vi får brug for den helt store pengepung”.

Normalt har socialdemokratiet stået for velfærden og de borgerlige for nedskæringer, men sådan ser det ikke ud for vælgerne mere. Derfor var det vigtigt for Mette at stå som afsender af de manglende milliarder.

Så stor var pengepungen da heller ikke. De lagde hele ­tiden tidligere bevilligede penge oven i de sølle 5 milliarder og løj om, at vi skal have verdens bedste sundhedsvæsen. Ikke et ord om Budgetloven og de massive nedskæringer, vort fælles sundhedsvæsen konstant er udsat for. De roste sig selv gennem skiftende regeringer for, hvor omsorgsfulde de har været gennem tiderne. Det var ikke deres skyld – men regionernes forvaltning.

Pung af muldvarpeskind

Med de 5 milliarder + de 3 milliarder til psykiatrien og de 3 milliarder til det såkaldte lønløft endte de på 15 milliarder. En rigtig juleaften. Men ser man på, hvad der er mistet, og hvor meget forsvaret lige har fået, uden at blinke med øjnene 38 milliarder, så er prioriteringen stadig absurd.

De fik også lige sneget ind, at Novo Nordisk’s nye omdiskuterede diabetesmedicin, der bruges som slankemedicin, fik statstilskud. Der steg ­aktierne lige. Kræftpatienterne fik så endelig også mulighed for tandlægetilskud efter skader fra kemo og stråling.

Og når man tænker på hvor mange rustne og slidte ting, man kunne finde frem på forskellige kaserner, kan det undre, at journalisterne ikke har besøgt hospitalerne. Både de skandaleramte supersygehuse og dem, der år endnu skal fungere med utætte vinduer og utidssvarende materiel.

Nu skal vi lige huske, at sygeplejerskerne har regnet på de 3 milliarder, første gang de præsenterede puljen for lønløft. Det var latterligt få kroner pr. person, og tjenestemandsloven er jo stadig uændret. Dansk Sygeplejeråds daværende formand, Kirsten Stall­knecht, forsøgte flere gange at få politikere og Folketinget til grundigt at undersøge og ændre sygeplejerskerne løn, når man nu var i gang med at lave lønsystemet om. Men det lykkedes ikke.

Ikke meget har ændret sig

Tjenestemandskommissionen valgte i princippet at bevare lønhierarkiet fra 1919, og Tjenestemandsreformen i 1969, som skulle sikre større ensartethed i løn og ansættelsesforhold i den offentlige sektor, kom ikke til at ændre ved sygeplejerskernes lave løn.

Tjenestemandsreformen indeholdt en lønindplacering af samtlige stats- og kommunalt ansatte tjenestemænd, ansatte i folkeskoler, ansatte i folkekirken såvel som de tjenestemandslignende grupper på pædagogområdet.

Vink med en vognstang

Der mangler stadig personale på en stor del af de adspurgte sygehusafdelinger. F.eks. angiver 83% af intensivsygeplejerskerne, at der er ledige stillinger på grund af mangel på kvalificerede ansøgere.

67% af sygeplejerskerne ansat på medicinske sengeafdelinger siger, at arbejdstempoet altid eller ofte er så højt, at det påvirker kvaliteten af deres arbejde. Denne andel er 25% for specialerne anæstesi, intensiv, opvågning og operation.

Ifølge sygeplejerskerne på de udvalgte afdelinger skal arbejdsgiverne fokusere på et bedre arbejdsmiljø og en større økonomisk gevinst for at øge sandsynligheden for, at sygeplejerskerne bliver i deres nuværende stillinger. Selvsamme forhold vil ifølge sygeplejerskerne øge sandsynligheden for, at de vil overveje at arbejde flere timer om ugen.

Dette er overhovedet ikke med i gavepakken på trods af, at undersøgelserne ligger tilgængelige på hjemmesiden Sygeplejersken.

Liv eller død

Vores samfund skriger på sygeplejersker, læger, sosu’er, pædagoger, lærere og håndværkere, men det er ikke et problem, som ligger højt på regeringens arbejdsliste. Den kan lige svinge sig op til en gang gratis ligestilling. Ikke på sygeplejerskelønnen, men for i stedet at hamstre kvinder til værnepligt. Vi skal ikke diskriminere, det skal ikke kun være mænd, der får PTSD eller dør.

Regeringen fortalte, at vi bor i et smørhul, men i samme sætning fik de da lige pointeret, at det ikke var en gavebod, men at vi lige i øjeblikket var heldige med en ekstremt god dansk økonomi. Allernådigst fik vi husholdningspenge af regeringen.

Pengene er der og viser, hvor rigt vores samfund er. Jeg håber, at de offentligt ansatte gør sig klar til kamp når deres overenskomstforhandlinger går i gang næste år. Tænk, hvor meget vi kunne omfordele til vores alles bedste, så kommende skandaler undgås. Dette sølle plaster tog ikke hensyn til et sundt arbejdsliv. Så man skal stadig have et godt helbred både i arbejdslivet og som patient.

God sommer – KOMMUNIST ønsker jer alle raske.