Sammen og samlet efter 33 års adskillelse

Af formandskabet Henrik Stamer Hedin og Rikke G.F. Carlsson

[KOMMUNIST nr. 10-23] I 2019 blev DKP 100 år. I den forbindelse producerede de to partier KPiD og DKP sammen en nyudgivelse af Det Kommunistiske Partis manifest, og kort efter besluttede DKP’s landsledelse igen at invitere KPiD’s formand til sine ledelsesmøder. Det var forsøgt før, men denne gang tog KPiD imod indbydelsen. Der blev igen holdt fælles møder mellem de to partier, og på sin 13. kongres den 4.–5. maj 2022 udtalte KPiD sig for en genforening med DKP. Herefter gik den proces i gang, som nu er bragt til ende.

Den 2.–3. september 2023 blev genforeningenskongressen, DKP’s 38. kongres, afholdt i København. Det var en rørende og historisk dag. Med 100 deltagere og efter et års hårdt arbejde, hvor love, manifest og arbejdsresolution var blevet gennemarbejdet og gennemdiskuteret i alle kadrer i begge partier.

Mange følelser og megen historik har været på spil. Men vi vidste, at her stod vi med en historisk mulighed, og vi har nu forpligtet os til at genskabe det værktøj, arbejderklassen i Danmark så længe har savnet.

Enhedslisten, som er i fuld gang med at svigte sine vælgere og skrive sig selv ind i rækken af svigtende venstrefløjspartier, gjorde, at KPiD erkendte, at det, det drejer sig om, ikke er Enhedslisten, men Danmarks Kommunistiske Parti. Et parti hvis politik skal udbygges, formes, forklares og forsvares. Vi er godt på vej. I dag er vi forenet, vi der før var to partier. Med fælles historie og fælles ønske om en socialistisk verden.

Fremad

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til nye som gamle kammerater. Velkommen hjem og velkommen til de kampe, der alt for længe har været ukæmpede.

Denne genforening er en nødvendig konsekvens af de store problemer, vi står overfor i Danmark og i verden. Krig, utryghed, ulighed og usikkerhed. DKP vil nu gå styrket ind i kampen for at vise, at en anden verden ikke blot er mulig – den er også nødvendig.

Inflation og energikrise har presset befolkningen ud i øget ulighed og en tilværelse, der bliver mere og mere usikker, for hver dag der går. Befolkningen må bringe ofre, mens erhvervslivet kan fylde lommerne. Krigen i Ukraine resulterer i død og ødelæggelse, alt imens våbenindustri og magthavere har kronede dage, og Danmark bidrager til at fortsætte krigen.

Som en konsekvens af krigens dystre logik er et kapløb om oprustning og had i fuld gang, og Folketinget rummer nu ingen partier, der ønsker nedrustning. Det samme er tilfældet, når det kommer til kampen mod EU, NATO og udenlandske baser på dansk jord.

Dø om så det gælder

Udgifterne til militært isenkram stiger og stiger, og det på bekostning af velfærd, tryghed og omsorg. Det er befolkningen, der skal betale for, at endnu flere skal dø. Våbenindustrien bliver rigere, og vores klima og miljø ødelægges. Danskerne måtte betale for død og ødelæggelse ved at afgive mere af deres i forvejen hårdt pressede frihed. Regeringen stjal Store Bededag. Vi ser det gang på gang, når kapitalismens kriser skal betales af befolkningen. Vi betaler dyrt med vores tilkæmpede velfærdsgoder og kollektive rettigheder. Vores velfærdssystem er presset til det yderste.

Sundhedsvæsen, uddannelsessystemet, plejehjem og daginstitutioner er blevet bragt i knæ af underfinansiering, udliciteringer, privatisering. Udbudslove og den forhadte budgetlov lægger de kommunale økonomier i en spændetrøje og umuliggør en genoprettelse af velfærden.

Solidaritet

Vi ærer vores historie og de kampe, der er ført før os. Nu skal vi sammen genopbygge, hvad der blev tabt. Vi går nu ind i indsamlingsperioden 1. oktober til 5. november. Det er en rig mulighed for at møde og kontakte venner og sympatisører. At udbrede vores blad og politik.

DKP appellerer og opfordrer alle gode kræfter til at komme tilbage eller starte på ny. Partiet har brug for jer. ­Alle, der bliver ramt af kapitalismen, har brug for kommunister, der går forrest i kampen for en verden, et samfund der tjener arbejderklassen, kulturen og menneskets frie udfoldelse. Vi vil afskaffe slaveri, udbytning og grådighed.

Knud Jespersen, tidligere formand for DKP, sagde engang: ”Vi er sammenholdets bedste forsvarere”. Det står vi ved, både nationalt og internationalt.

Danmarks Kommunistiske Parti, er et parti, der bærer på en stolt historie i kampen for et bedre samfund siden sin stiftelse i 1919. Et parti, der fortsætter med at kæmpe for forbedringer af den tid, vi lever i, og den fremtid, vi giver videre.

DKP skal igen blive det værktøj, der gribes efter, når kampen skal stå.

For anti-imperialistisk solidaritet, for fred og socialisme

Alle dokumenter fra Genforeningskongressen kan findes på www.dkp.dk