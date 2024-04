Sammenbrud i behandlingen af psykisk syge i Danmark

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST nr. 5-2024] Siden man i 70’erne og 80’erne planlagde at indføre distriktspsykiatri, er mulighederne for af blive behandlet for psykiatriske sygdomme hos hjemløse og misbrugere blevet forringet så meget, at man kan tale om, at psykiatrien er kollapset.

Voldsom stigning i antallet af hjemløse

Man taler i dag om, at antallet af hjemløse med psykisk sygdom er steget fra 42% i februar 2022 til over 60% i 2024. Det skyldes, at man har nedlagt mange sengepladser over alt i psykiatrien.

I stedet skulle distriktspsykiatrien tage over. Men også her er der sparet voldsomt på personalet, så distriktspsykiatrien de facto ikke eksisterer.

I stedet øges misbrug og selvmedicinering voldsomt. Men med meget få sengepladser bliver især de hjemløse psykisk syge taberne. Man overlader kynisk arbejdet med disse svært syge til natcaféer og herberger. Men også her er der begrænsede midler og sengepladser. Med over 1000 hjemløse i København rækker antallet af sengepladser på herberger som en skrædder i helvede.

Behandlingen svigter

I 1984 udkom “At møde mennesket, hvor det er – Om behandling af stofmisbrugere”. Desværre er denne udmærkede bog gået i glemmebogen. Nu vender man begrebet om og siger at “mennesket skal møde behandlingssystemet, hvor det er”.

Prisen er høj for de mennesker, som ikke svarer til psykiatriens rammer. De må klare sig med velmenende mennesker, som gør, hvad de kan, for at behandle disse vores svageste medborgere på bedste vis.

Skiftende regeringer taler om at styrke psykiatrien, men intet sker. Undskyldningerne er mange, men det er klart, at der er mange læger, som vælger psykiatrien fra, fordi der er så ringe muligheder for at yde en god og forsvarlig behandling. Kun på de retspsykiatriske afdelinger er der ressourcer nok.

Men vi kan, som et af verdens rigeste lande, ikke være bekendt, at de misbrugende psykisk syge har så ringe mulighed for at få en sideløbende behandling for deres misbrug og psykiatriske sygdom. Det har man kunnet gøre før.

Tidligere tiders hjemløse psykisk syge

Man har gennem tiderne haft psykisk syge, som blev betragtet som en del af gadebilledet. Men disse hjemløse psykisk syge med et misbrug vækker utryghed hos de bor­gere, som ser dem sove på trapperne eller andre brugbare steder.

Man kan undre sig over, at de ikke råber op og forlanger hjælp til dem.

Kommunisternes krav