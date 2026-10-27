Skandalerne fortsætter på supersygehus

[KOMMUNIST 11-26] Det er efterhånden blevet en fast tradition, at offentlige byggerier skal rammes af den ene skandale efter den anden.

Byggeriet af Nyt OUH (Odense Universitetshospital) er ingen undtagelse, for byggeriet er fortsat ramt af store forsinkelser, konkurser og stridigheder.

Det nye supersygehus skulle have stået klar i 2022, men nu meddeler regionen, at byggeriet ikke engang bliver klar til patienter i 2027. Oven i det kommer der en ekstra regning på næsten 1 milliard kroner samt yderligere lånebehov på over en halv milliard kroner.

Region ligger som redt

Udenlandske entreprenører underbyder danske firmaer ved at skrive under på aftaler om ordentlige løn og arbejdsforhold. Når kontrakten er i hus, og blækket er tørt, er virkeligheden en anden.

Det efterlader i sidste ende skatteborgerne med regningen, og arbejderne kommer i klemme.

Bygherre og totalentreprenør har i øjeblikket gang i et milliardstort skænderi om penge til mange ekstraregninger, og hvem der har ansvaret for forsinkelserne.

Konkurser og manglende løn

Det ville kræve mere end almindeligt tålmodighed, hvis man skulle gennemgå alle episoderne på skandalebyggeriet. Men her er en lille smagsprøve på den seneste af dem.

Underentreprenører som albanske Tekno Fire og senest Vikarbureauet Techno Build har indtil videre stået for byggeriet. Nu er de begge gået konkurs, det betød over 250 italienske og rumænske byggearbejdere uden job og manglende løn. Det er nu op til arbejderne selv at søge om deres manglende løn hos LG (Lønmodtagernes Garantifond). Hovedentreprenøren italienske CMB/Itinera skal nu selv gøre arbejdet færdigt.

Må give stof til eftertanke

Det er hul i hovedet, at ingen har fået standset det misbrug af udenlandske underentreprenører på byggepladsen.

Danske byggevirksomheder, som overholder reglerne, men som taber udbuddene til udenlandske spekulanter, må stå tilbage med en lang næse, og samtidig er det en hån mod danske skatteborgere, at offentlige milliarder igen og igen ender i hænderne på udenlandske firmaer, der ikke har vilje eller lyst til at følge de danske regler på arbejdsmarkedet.

/PeJu