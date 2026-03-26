Skandalesygehus endelig i brug

[KOMMUNIST 4-2026] Det nye supersygehus i Aalborg har været undervejs i over 10 år, og der har været mange bump på vejen, før de første patienter kunne få en seng. Manglende planer, ufærdigt arbejde og brug af uerfarne håndværkere, er blandt årsagerne til forsinkelsen og fordyrelsen på 1,4 milliarder af byggeriet.

Gik ellers godt i starten

Det gik perfekt i starten. Udgravning, støbearbejde, fundament ja hele råhuset stod færdigt før tid, og var billigere end budgetteret.

Men så begyndte fejlene at komme, mange håndværkere var tvunget til at gøre deres arbejde halvt på grund af dårlig koordinering og simple detaljer som mangel på tegninger af næste trin i byggeprojektet.

Store problemer med fugt

Det betød, at tømrere måtte lade sider stå åbne uden at beklæde med gips, fordi tegningerne ikke var færdige. Det skabte store fugtskader.

På et tidspunkt stod vandet ud af væggene, som betød vand på gulvene, og skaderne var så voldsomme, at man ikke vidste, om man skulle standse byggeriet eller fortsætte.

Brugte billig arbejdskraft

Allerede i 2017 ved opstarten advarede 3F Aalborg bygherren og hovedentreprenøren mod at hyre uerfarne folk til at udføre arbejdet.

3F foreslog at sende gode erfarne murersjak til opgaven, men det sagde MT Højgaard nej tak til, fordi prisen var for høj. I stedet tog de nogle uerfarne til arbejdet. Det betød byggesjusk og resulterede i, at alle fugerne i murværket blev udført mangelfuldt, så mørtlen i murværket faldt fra hinanden. Det bidrog til en yderligere forsinkelse og fordyrelse af byggeriet.

/PeJu