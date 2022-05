Skattestyrelsen i aktion mod social dumping

[KOMMUNIST NR. 5-2022] Skattestyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet og Politiet i deres seneste landsdækkende aktion mod social dumping besøgt 69 virksomheder, og det gav pote.

52 af virksomhederne havde ikke indberettet moms, skat eller løn, som de skulle. Virksomhederne var udvalgt på forhånd af skattestyrelsen ud fra en mistanke om, at der var enten fejl eller snyd med indberetninger til skat.

Fokus på byggepladser

Det var især virksomheder inden for byggeri, som var på skattestyrelsens radar under aktionen.

Syv udenlandske enkeltmandsvirksomheder i henholdsvis Herning og Aarhus var registreret som selvstændige, selvom skattestyrelsen vurderede, at de faktisk var lønmodtagere for de danske virksomheder, de arbejdede for.

”Vi har fokus på disse virksomheder for at sikre, at vi får sat målrettet ind mod den unfair konkurrence, der opstår, når virksomhederne ikke afregner den skat og moms, de har pligt til”, udtaler Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i skattestyrelsen.

En halv milliard på fem år

Byggebranchen har jævnligt været i kontrolindsatsens søgelys, hvilket har kastet store beløb af sig. En opgørelse fra skattestyrelsen viser, at man har inddrevet 498 millioner kroner i årene 2015 til 2020 i byggebranchen.

Ifølge Altinget har aktionerne samlet resulteret i 1.214 millioner kroner i ekstra skatteregning til virksomheder med rod i regnskaberne.

Peter Just