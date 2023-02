Sociale foranstaltninger contra økonomi

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST nr. 3-2023] Der er sket en kraftig forøgelse af tvangsadoptioner, men det skal ses i lyset af, at det oprindeligt var ganske få børn, som blev bortadopteret. I oktober 2021 drejede det sig om 86 børn.

Øgningen af adoptioner har fået nogle til at tro, at der er tale om en økonomisk spareøvelse. Men lige siden den første sociallovgivning 1933 har sogneråd, de senere kommunalbestyrelser, vægtet den sociale indsats økonomisk.

Den sociale indsats skal gerne være sådan, at det kan forsvares for skatteyderne, og resultatet skal være sådan, at de, som har modtaget hjælp, senere skal kunne klare sig på egen hånd.

Alle kommuner har opdelt den sociale indsats i forskellige afdelinger, så de, der har børneindsatsen, kun arbejder med børnene frem til 18 års alderen. En anden afdeling arbejder med voksne fra 18 år til pensionsalderen.

Og den sidste afdeling tager sig af pensionister. De tre områder arbejder ikke umiddelbart sammen, og det kan skabe problemer.

De svageste grupper

De svageste voksne er den gruppe, som kan opleve, at deres barn bliver tvangsbortadopteret.

Barnet, som får nye forældre, kan have forskellige problemer, så som afvænning fra stoffer ved fødslen, alkoholskader og skader begrundet i følelsesmæssigt svigt.

At der er økonomisk tænkning bag bortadoptioner er ikke det store problem. Problemet er, at mødrene ikke under graviditeten har modtaget den hjælp, de skulle have, både for at føde et sundt barn, men også for at kunne tage sig af det nyfødte barn.

Kan moderen ikke hjælpes til at tage sig af den lille, bør en tvangsadoption sikre, at moderen får lov til at besøge sit barn. Kun, hvis moderen er til fare for barnet og planlægger at bortføre det, kan man lave en lukket adoption, således at moderen ikke har adgang til barnet, før man kan sikre sig, at det ikke tager skade af kontakten med sin biologiske moder.

Overbebyrdet arbejdsområde

Børneområdet er et overbebyrdet arbejdsområde, hvor hver sagsbehandler sidder med alt for mange sager med børn, der har behov for hjælp. Det medfører fejl.

Der er ingen tvivl om, at der kan ske fejl i bortadoptionssager, men så længe kommunernes økonomi er trængt, vil loven overtrædes, ikke med vilje men på grund af træthed og stress.

Mange kommuner kunne sikre bedre service på det sociale område, hvis de fik lov til at øge skatten, 1% vil for mange kommuner være en stor hjælp.

Skrot skattestoppet

Skattestoppet har gavnet de rigeste 10% af befolkningen, mens især de svageste har oplevet en meget ringere hjælp. Siden skattestoppet blev indført, er mange af de gode og fornuftige instanser forsvundet og lagt sammen med jobcentrene. I samme periode har mange daginstitutioner oplevet, at det er svært at få hjælp til børn, der mistrives.

Skattestoppet bør skrottes. Der bør sikres en ret for forældre, hvis barn bortadopteres, så de kan følge barnets opvækst.