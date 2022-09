Solidaritet er noget der varmer

Partierne bag varmechecken må have haft solstik, da de indgik varmetilskudsaftalen

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

[KOMMUNIST 8-9 2022] Hvem er solidarisk med hvem? – Og hvorfor opstår behovet for hjælp i det hele taget? Ja, det er nemt at være politiker og dele gaver ud, når kassen bugner af mønt. Socialdemokratiet, SF, De Radigale, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet vedtog et plaster på det sår, de selv har skabt på grund af den krig mod Rusland, vi som land har valgt at deltage i.

Ikke nok med at vi er dybt involveret i at bidrage med våben og træning af den brogede ukrainske hær, så giver Folketinget den også fuld gas på sanktionsområdet, der skulle få Rusland til at ryste i bukserne. Velfærdens penge flyver ud af statskassen så hurtigt som et jagerfly.

Alt sammen rammer os almindelige mennesker hårdt, altså os, der ikke bare kan give os selv løn- og pensionsforhøjelser, os der ikke sidder på Christiansborg, os ude i den virkelige verden.

Vi skal tage én for holdet og alle bringe ofre for Ukraine, får vi at vide. For frihedens, fremtidens og demokratiets skyld. Hold da op en mundfuld. Behøver vi at sluge, eller kunne vi spytte det hele ud igen?

Jeg kunne vælge at være sjov, fordi det hele skriger til himmelen. Men det er så tragisk og så stort et angreb på os, ikke på Rusland.

Mødre uden mønt

Politikerne havde ikke opdaget, at der var fattige i Danmark, før vi gik aktivt ind i krigen. Men det er der, og de er blevet meget fattigere nu. En af dem beretter, efter hun søgte varmetilskuddet:

”Os med varmepumpe skal have brugt over 1500 kWh i december 2021 for at få tilskud, det kræver vist 30 graders varme i alle rum, og at alle lamper, fjernsyn og computere er tændt. Over 1500 kWh på en måned. Er de splittergale! Så dem der fyrer løs og er ligeglade med miljøet, får 6000 kroner i gevinst, men os der sparer og passer på, får en fuck finger!”

Man forstår, hun er rasende.

En anden mor fortæller:

“Jeg er glad for mit tilskud. Jeg fyrer IKKE løs… har tre radiatorer som slet ikke fungerer – og alt er slukket nu. Jeg tager kun bad hver anden dag. Alligevel skal jeg betale 3000 pr. måned, som jeg ikke har oveni de 2500 pr. måned, jeg skal bøde fra sidste år, hvor jeg også sparede væsentligt. Jeg bor i et gammelt hus fra år 1900, som muligvis er lidt utæt – men jeg tætner og reparerer alt, hvad jeg kan. Så den check falder på et MEGET tørt sted”.

Træpiller, oliefyr, brændeovn og gasværksgas har som udgangspunkt ikke ret til udbetaling af varmetilskud, da politikere har valgt at fokusere på de varmekilder, som alt andet lige har oplevet de største varmeprisstigninger. Her glemte politikerne, at de fleste træpiller kommer fra Rusland, som vi boycotter nu.

Krig for energi

Men hvorfor stiger priserne? Danmark kunne have valgt ikke at sælge DONG og politisk besluttet at forsyne dette til tider kolde og mørke land med egen energi.

Men alt er solgt ud på Børsens præmisser, og de grønne politikker har altid været bagud. Selv vindmølleparker er private. De stigende priser giver dog staten en kæmpe profit i form af afgifter, der stiger sammen med priserne.

Global energi har et fast greb om befolkningen. På verdensplan har de største olie- og gasproducenter tjent tæt på 100 milliarder dollars i første kvartal af 2022.

Shell tegner sig for 9,1 milliarder i fortjeneste, næsten tre gange så meget som sidste år. Exxon tjente 8.8 milliarder dollars. Otteogtyve af de største producenter tjente tæt på 100 milliarder dollars i de første tre måneder af 2022. I 2021, der hvor de to mødre fortæller om hvordan de har måtte spare, havde de samme selskaber tilsammen en fortjeneste på 183,9 milliarder dollars.

Krig er profitabelt for de globale olie- og gaskompagnier. Medierne har lagt skylden for de stigende -energipriser på den russiske invasion af Ukraine, men de fortier den kendsgerning, at det er de ulovlige sanktioner mod Rusland, som bidrog til forøgelsen af energipriserne og dermed til den enorme vækst i profitterne for de globale energiselskaber. Det er åbenbart her vi alligevel skal tage en for holdet.

Krig er godt for nogle

Krige gavner profitten – og ikke kun for våbenfabrikanterne. På trods af al snak om sanktioner importerede Saudi Arabien fra april til juni i år 647.000 tons fyringsolie fra Rusland gennem russiske og estiske havne (det svarer til 48.000 tønder om dagen). Dette var en stigning fra 320.000 tons i samme periode sidste år.

Rusland sælger olie til udsalgspriser. Dette gavner det saudiske regime i sommerperioden, på et tidspunkt, hvor Biden-regeringen har forsøgt at vride armen om på Saudi-regimet for at øge olieproduktionen. De er sammen med Rusland to af de største eksportører af olie. Saudi Arabien har importeret russisk fyringsolie, som kan reducere deres behov for at raffinere råolien til produkter og nedsætte mængden af olie, de selv skal bruge. De har derfor mere råolie at sælge på internationale markeder til højere priser.

Sanktionerne har dermed virkning – ikke på Rusland – men på almindelige mennesker og fattige i hele verden. Sanktionerne har skabt et fint dække for profitter hos de globale energiselskaber.

Men varmetilskuddet er betalt af os alle gennem skatterne og kan så splitte befolkningen i dem, der bliver helt svigtet, og dem, der får et plaster på såret.

Men det, vi burde hidse os op over, er ikke rød eller blå bloks manglende solidaritet med os, men samtlige partiers opbakning til denne vanvittige oprustning og privatisering af energisektoren. Bolig, varme og lys er en menneskeret. Det er fred også. Ingen af delene tilbyder partierne. De tilbyder i stedet NATO og EU. Så kan man selv regne ud, hvor solidariteten ligger.