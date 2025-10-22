Som sendt fra himlen

Kan man bestille en krise, hvor der kombineres alt fra frygt til blankochecks og tyveri af velfærd på samme tid?

Det korte svar er ja. Historien gentager sig. Nu taler de om Dronemur, i 1980’erne hed det stjernekrigsprojektet. Svenskerne jagtede russiske ubåde i perioder under den kolde krig, især efter at en sovjetisk ubåd (U-137) gik på grund ved Karlskrona i 1981. Denne hændelse, kendt som “Whiskey on the rocks”, intensiverede den svenske ubådsjagt i Hårsfjärden i oktober 1982. Alle flydende træstammer og sæler blev set som ubåde.

Det var heldigt, at svenskerne dengang arbejdede med diplomati og ikke som nu, hvor de er en del af NATO. Det betød ikke, at de kunne lide USSR, men de var bevidste om, hvor hurtigt en atomkrig kunne starte.

Stjernekrigsprojektet, som blev til under præsident Reagan, gik ud på at skabe et rumbaseret forsvar mod atomraketter fra Sovjetunionen. Og i bedste Hollywood-stil mindede navnet om science fiction-film. Det var dyrt og manglede sin berettigelse. Derfor var ubådsjagten en kærkommen lejlighed. Men fredsbevægelsen i Vesten, som var stor dengang, og de socialistiske lande var en modvægt på den storpolitiske scene, så projektet kom heldigvis aldrig igennem. Den position har vi ikke endnu.

Lys over land

Så kom der droner over lufthavnen i Kastrup på et meget belejligt tidspunkt. Og her endte historien anderledes. Men det vender jeg tilbage til. Danmark har formandskabet i EU frem til nytår, og nu skulle vi huse topmødet, som skulle diskutere flere emner, bl.a. fjernelse af vetoretten, yderligere oprustning og optagelse af Ukraine. Brandvarme emner, som alle ikke er lige enige i.

Topmødet var sikkerhedsmæssigt planlagt i god tid, indtil dronerne pludselig kom. Så skulle vi se hjælpen fra gud og hvert land stå sammen i sikkerhedsmæssig solidaritet. Danmark var ikke alene. Og ikke nok med det vidste Zelinskij, at det var russernes droner, fordi Ukraine er ekspert i droner… (vi lader den lige stå). De havde heldigvis også et haglgevær, vi kunne købe, som skød godt.

Dårlig udsigt

To uger efter hybridangrebet fra en “kapabel aktør” taler regeringen nu ikke længere om “droneobservationer” men kun om “luftobservationer”, og at det sandsynligvis var et skolefly, som fløj fra Roskilde Lufthavn ind over Kastrup.

Lufthavnen i Ålborg blev lukket ned pga. ”en mulig drone”. Billund Lufthavn lukkede med en anden begrundelse, der viste sig at være en stjerne. Droneangrebet havde gjort sin pligt. Vi så op et kort øjeblik, mens de havde hånden nede i din lomme.

Famler i mørke

Da vi endnu ikke har fundet gerningsdronefjenden, kan jeg ved at google på dansk drone industri konstatere, at den danske dronebranche har oplevet en enorm vækst. Den er gået fra at have et samlet salg på ca. 5000 droner om året i hele Norden i 2013 til et salg i 2024 på mere end 55.000 droner i Norden. Ifølge branchen er der ca. 30.000 registrerede dronepiloter i Danmark, og dette tal forventes at være fleredoblet i 2025. Bare en note. Altså en voksende industri der ved dette topmøde fik sit livs ordresalg. Således iscenesatte Mette og krigsindustrien endnu en krise.

Tidligere FE chef Lars Findsen kunne ikke tie stille og skrev til Altinget følgende:

”Ubevæbnede droner, der krænker vores luftrum, er i udgangspunktet i praksis uskadelige, når de relevante myndigheder i situationen – som det skete i ugens løb – får truffet de relevante foranstaltninger omkring indstilling af flyvning med videre. Nuvel, dronerne kan spionere fra luften (måske knap så effektivt i mørke, ligesom de tilsyneladende ikke gjorde meget væsen ud af ikke at blive set), og de kan foranledige utilsigtede uheld. Men de er her altså ikke for at angribe os… Og på den anden side bruger vi ord som “droneangreb”, “meget alvorlig situation” og “det mest alvorlige angreb på os til dato” og så videre… Det får en til at tænke på, hvilke ord man vil anvende, hvis vi kom ud i en virkelig krise med fare for eller tab af menneskeliv. Russerne må slå sig på lårene over det her og over vores reaktion.” Det gjorde Putin også på åbent TV.

Tricktyveri

Den danske regering benyttede dette ”hybridangreb” til at overføre cirka 1.000 milliarder kroner fra EU til Ukraine til forsat krig. Folketinget fordoblede det danske bidrag til EU fra 20 til 40 milliarder om året. Uger før ”fandt” Folketinget 2,7 milliarder danske skattekroner, de også sendte til Ukraine. Ja, disse droner kom som sendt fra himlen.

Imens skal vi høre på en konservativ lokalpolitiker, der mener, at vi selv skal betale for en sterilisation. Eller regioner der forringer forebyggelse for diabetikere. En kontanthjælpsreform der sender folk på gaden. Vi blev alle udsat for et godt gammeldags tricktyveri. Velfærd blev stjålet.

DKP holder skarpt øje med tyvene. Vi vil kæmpe for at få pengene tilbage og bruge dem på velfærd.