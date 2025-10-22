Stærkt signal

35.000 mennesker demonstrerede d. 3. oktober i Berlin og Stuttgart i Tyskland mod den tyske regerings krigs­politik. Ugen før var 100.000 på gaden i Berlin og andre byer i Tyskland i solidaritet med den palæstinensiske befolkning.

Genindførelse af værnepligt

Ved demonstrationen talte ungkommunisternes formand (SDAJ socialistiske tyske arbejderungdom), Andrea Hornung, mod genindførelse af tvungen værnepligt. Andrea Hornung drog paralleller til 1. verdenskrig. Her er et uddrag af hendes tale:

“I 1914 stod kvinder og børn på togstationen i Berlin og vinkede farvel med hvide lommetørklæder til mændene.

De var euforiske og overbeviste om, at deres mænd, fædre og sønner ville erobre Paris, at de snart ville leve et bedre liv sammen i fred og frihed.

Samtidig stod kvinder og børn også på togstationen i Paris, mens mændene steg på toget for at gå i krig for at erobre Berlin. Og de var også fulde af håb og eufori for fred og frihed.

De der vinkede ved sporene, dem, der gik i krig var taberne, hvad enten det var i Tyskland eller Frankrig.

Rosa Luxemburg opsummerede det: ”Udbyttet stiger – proletarerne falder”.

I dag er ”Aktiekurserne i våbenindustrien tidoblet de sidste 3 år. Målet med genoprustning er at sikre handelsruter, afsætningsmarkeder og profitinteresser”.

HJN