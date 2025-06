Statsministerens gode vilje

”Jeg får brug for alles gode vilje – også når det bliver endnu sværere. En urolig verden, et retfærdigt pensionssystem og en appel til danskerne om at stå sammen, når prioriteringerne bliver svære”.

”Og så må vi love hinanden, at vi aldrig igen skærer vores eget forsvar af vores eget land så langt ned. Ikke igen. Den tid må vi endegyldigt sige farvel til”.

Mette Frederiksen, 2025

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

[KOMMUNIST 6-7 2025] Statsministeren appellerede til vores gode vilje 1. maj, men hensigten er ikke god og derfor må appellen afvises. Find kampviljen frem i stedet for. Talen er så stort et angreb på den danske befolkning og demokratiet og er direkte manipulerende. Den kræver et modsvar.

Det talte ord gælder

Mette startede med en løgn, undtagen når hun talte om vejret.

”I år holder vi vores 1. maj med forårssolens håb, lys og optimisme – men i skyggen af uroen, krigen og oprustningen af Europa. Vi troede, at krigen var noget, vi havde lagt bag os. At friheden og freden ville gå i arv fra en generation til den næste… I over tre år har Europa været vidne til en brutal krig. En krig, vi alle mærker, når energipriserne stiger. Når inflationen rammer. Når trygheden i vores del af verden pludselig er mindre selvfølgelig”.

Vi siger: Det var EU, der privatiserede energimarkedet og er skyld i de stigende prisstigninger, ikke Rusland. Tyrafeltet er genåbnet og kan forsyne danskerne med den savnede sanktionerede gas og med en pris, staten kan bestemme. Inflationen har intet at gøre med den igangværende krig. Priserne kan reguleres på momsen, Mette, så fødevarer og medicin kan betales. Det handler om profit, der skal reguleres. Når trygheden bliver utryg, er det din iver for krig, der skaber den. Træd væk fra krigsscenen, og gør os trygge igen.

Mette siger: ”Rusland har omstillet sin økonomi og sit samfund til at kunne føre krig. Også mod NATO-lande. Derfor har vi doneret til Ukraine”.

Men du har gjort akkurat det samme, Mette. Ved at donere militærmateriellet fik du muligheden for at fjerne det danske forsvarsforbehold og opbygge en EU-hær. Det gav anledning til at opfylde Trumps krav om at forhøje NATO-bidraget til de 5% af BNP og til at berige en voksende våbenindustri, på bekostning af velfærd.

Drøm eller mareridt

Mette: ”I en del år har vi grundlæggende haft det godt. Vi har for det meste været trygge. Vi er som land blevet rigere. Vi skal holde fast i at være et land uden stor ulighed”.

I din regeringsperiode er uligheden i Danmark kun steget på trods af løftet om det modsatte. I har kun beriget jer selv og de rigeste.

Mette: ”…Vores drøm bristede. Nu skal vi håndtere den sværeste sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på 2. Verdenskrig. Og bagefter? Ja. Så vil vi drømme igen…. Når vores verdensorden udfordres, når store lande opgiver spillereglerne og kæmper alene for dem selv… I en brydningstid kan man let blive væltet omkuld. Men vi giver ikke op… vi vil kæmpe for det, vi tror på. Men vi kan omvendt ikke bare gøre, som vi plejer. For den verden findes ikke mere”.

DKP spørger: Hvilken verden mener du? Er det de ”gode gamle dage”, hvor dansk kapital kunne udnytte den ­såkaldte 3. verden og Øst­europa uden restriktioner? Eller da kun Verdensbanken styrede med jerngreb? Da Mærsk var en gavmild onkel uden blod på hænderne? Eller da vi kunne gå i krig uden FN-mandat?

Dagens klapsalve

Mette fortæller, at: ”Vi har skabt verdens bedste land på nogle meget klare ­værdier. Tillid mellem mennesker. Danskernes høje arbejdsmoral. Et stærkt velfærdssamfund… Tryghed hvis arbejdsløsheden begynder at stige på grund af toldkrig fra USA”.

Det er nye ord. For kort tid siden anklagede du os for ikke at ville stå ved samlebåndet, til vi segnede, fordi vi krævede nedsat arbejdstid. Det belønnede du med at sætte pensionsalderen op til 70 år og fjerne Store Bededag. Hvis du spørger de ældste og de yngste, de syge og de svageste, de udsatte, de tvangsfjernede og dem med handikap, vil de enstemmigt tvivle på din påstand om et stærkt velfærdssamfund!

Mette hyldede: ”… De tusinder af hverdagens helte, tillidsmændene på landets arbejdspladser, eleverne i elevrådene, de frivillige trænere og ledere og alle jer andre, der engagerer jer. Hver og en af jer gør I vores land bedre. Stærkere. I gør Danmark til Danmark. I får dagens klapsalve!”

Vi konstaterer, at: Sandheden er, at eleverne nu ikke må diskutere Israels folkemord til skolevalgene, men gerne må samle ind til ukrainere! Det gør ikke Danmark til et demokratisk land! Heller ikke jeres forslag om godkendelsen af masseovervågning af befolkningen. Danmark bliver kun svagere.

Fællesskabet

Mette mener, vi tilhører et stærkt fællesskab: ”I NATO. I Europa. I Norden. Og i Rigsfællesskabet. Og ingen, Heller ikke amerikanerne kan bare tage en del af Kongeriget. Vi viger ikke fra de vigtigste internationale principper og værdier”.

Vi spørger: Hvorfor er du så i gang med at afgive dansk suverænitet til amerikanske baser på dansk jord stik mod grundloven og uden folke­afstemning?

Taler vi om de internationale principper, så bryder Danmark i øjeblikket folkeretten i FN. Vi har uddannet 100 ukrainske soldater med dansk-leverede CAESAR-artillerisystemer, som gør det muligt for ukrainsk militær at affyre de kontroversielle klyngebomber. Danmark har skrevet under på FN’s konvention om klyngebomber, der forbyder at bruge, producere, opbevare og overføre klyngebomber. Sikken et fællesskab. Og her har jeg ikke engang nævnt dansk medvirken til Israels folkemord på palæstinenserne.

Send flere penge

Mette takkede os for at betale skat, kun for at kunne bruge dem selv: ”De nødvendige mange, mange milliarder”. Og så lovede hun at bruge flere ­allerede senere i år. Det var her hun appellerede til ”Vores alles gode viljer – også når det bliver endnu mere svært”.

Vores statsminister har brudt så mange ”værdier” i denne tale, at hvis vi havde levet i et demokrati, var hun blevet stillet for en domstol.

”Der er noget, vi skal holde fast i. Der er noget, vi skal forandre. Og der er noget, vi skal sige farvel til”, sagde stats­ministeren.

Her kan kommunisterne kun være enige: – Hold fast i presset og solidariteten mod krigsforbrydelserne og tyveriet af velfærden. Vi skal sammen forandre Mettes drøm om et militaristisk samfund. Vi må endegyldigt sige farvel til Socialdemokratiet og dets støttepartier.