Statsprogrammeret hjemløshed?

[KOMMUNIST 5-2026] Afstanden fra en almindelig hverdag til risikoen for at miste sit hjem kan være overraskende kort. Det skyldes, at social ulighed tilsløres, mens etniske forskelle skærpes, og de svagest stillede presses endnu mere.

Fagbladet Boligen bringer en historie om det. Johan Ydesen er beboerrådgiver i Alabu Bolig i Aalborg. Hvor rådgivningen tidligere handlede om at lægge budgetter og finde små besparelser, sidder han nu med beboere, hvor tallene ganske enkelt ikke hænger sammen – uanset hvordan man vender og drejer det.

Konsekvensen er, at flere beboere ikke længere kan betale huslejen. Der er tale om en stigning på 40 procent i restancesager og flere sager, der sendes videre til advokat. Det øger risikoen for udsættelser.

”Det er ikke en situation, vi stod i for få år siden. Nu ser vi den igen og igen”, fortæller Johan Ydesen.

Fra rådgiver til krisehjælper

Den nye kontanthjælpsreform har haft store konsekvenser. Den har reduceret det månedlige rådighedsbeløb, samtidig med at udgifterne til fødevarer er steget.

Nogle har kun omkring 6.000 kroner udbetalt om måneden, mens kommunen vurderer, at deres husleje højst må være 3.000 kroner.

”Problemet er bare, at de boliger stort set ikke findes. Og de få, der er, bliver aldrig ledige”, siger Johan Ydesen.

Selv i Aalborgs Vestby, som er et af byens billigste områder, ligger huslejen typisk på 4.000–6.000 kroner – langt over det, reformens beregninger tager højde for.

”Vi er faktisk nået dertil, hvor jeg nogle gange må sige til folk, at de skal stoppe med at betale husleje. Det er fuldstændig grotesk at sige højt, men hvis alternativet er, at de ikke har råd til mad, så er der ikke noget valg”.

Herefter starter en tre måneders ventetid, mens der ledes efter løsninger. Ofte ender beboeren med at skulle finde et værelse på det private marked – hvis det overhovedet lykkes.

”Vi ved godt, at det ikke er holdbart. Men der er simpelthen ikke andre muligheder,” lyder det bekymret fra Johan Ydesen. Det ser ud til, at kontanthjælpsreformen skaber en ny gruppe hjemløse:

”Det er helt almindelige, velfungerende mennesker og familier, som bare ikke kan få økonomien til at hænge sammen længere. Det er dem, vi risikerer at miste nu”.

Risiko for at falde ud af systemet

Når beboerne forlader den almene boligsektor, mister de samtidig kontakten til den støtte, der ellers har hjulpet dem. Det bekymrer Johan Ydesen.

”Jeg frygter, at de bliver glemt. Det er ikke en gruppe, der selv råber op. Når de forsvinder fra os, forsvinder rådgivningen også. Så vokser gælden bare”. Det kan føre til, at nogle beboere ender i dyre, men dårlige lejeboliger og uigennemskuelige lån fra ­kyniske lånehajer.

/NRJ