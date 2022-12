Steadfast Noon

USA øver sig i at kaste atomvåben over Europa

Træningsøvelsen kommer kun ti dage efter, at USA’s præsident Joe Biden advarede om en nuklear ”apokalypse” og sagde, at risikoen for en kernevåbenkrig er den største siden Cubakrisen i 1962.

Klar trussel mod Rusland

Rusland gennemfører atomvåbenøvelse

NATO’s atomvåbenøvelse forventes at finde sted stort set samtidig med, at Rusland gennemfører sin tilsvarende ”Grom”-atomvåbenøvelse. Mens NATO højlydt har annonceret sine atomvåbenøvelser, er der ikke kommet nogen lignende meddelelse fra Rusland.

NATO’s krigsministre mødtes i Bruxelles

Kun Frankrig havde aflyst sin deltagelse. Præsident Emmanuel Macron meddelte over Twitter, at Frankrig som atommagt lagde vægt på en ”strategisk autonomi” – “vi vil ikke verdenskrig”. Sverige har sagt nej til at have atomvåben på svensk jord.