Stigende arbejdsløshed

[KOMMUNIST nr. 4-2023] Efter et 2022, hvor beskæftigelsen overraskede gang på gang, ser det så småt ud til, at det nu går den anden vej. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige steg fra november til december med 2.700.

Det betyder, at ledigheden voksede til 80.800 personer, hvilket er det højeste siden november 2021.

100.000 ledige ved udgangen af 2023

I en helt ny prognose, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde for nylig, forudser man, at antallet af ledige vil stige til knap 100.000 personer ved udgangen af 2023, og at det vil få langtidsledigheden til at stige til 21.000 ved udgangen af 2024.

Brug for en aktiv arbejdsmarkedspolitik

Der skal sørges for at mod­arbejde den stigende lang­tidsledighed gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der kan hjælpe folk hurtigt tilbage i arbejde, når de bliver arbejdsløse. Det kan gøres ved efteruddannelse for at komme bedst muligt tilbage i arbejde.

En anden mulighed kunne være at give de arbejdsløse et uddannelsesløft med 110 procent i dagpenge, som det har været prøvet før med gode resultater. Denne ordning ophørte ved udgangen af 2022, og på nuværende tidspunkt er ordningens fremtid uvis.