Stop folkedrabet! Ophæv belejringen og stop besættelsen!

”Israel har ret til at forsvare sig”, lyder det, men hvad har palæstinenserne ret til?

[KOMMUNIST 12-2023] Det ser ud til, at det, palæstinenserne har ret til, er at dø i bomberegnen eller for besætternes kugler eller at blive sultet og tørstet og jaget ud af deres hjem og land.

Den etniske udrensning, de har været udsat for siden perioden før staten Israels oprettelse i 1948, har indimellem affødt kritik og endda resolutioner fra FN, men Israel, støttet ubetinget af USA og EU, har aldrig rettet sig efter dem, og ingen har gjort forsøg på at tvinge dem til det. Alle krigsforbrydelser og brud på folkeretten er blevet slugt råt af en verden, der ikke vil lægge sig ud med USA.

Og nu er det i fuld gang igen. Natten mellem den 6. og den 7. oktober, på 50-årsdagen for starten på Yom Kippur-krigen, brød militante grupper fra Hamas, den i 2006 folkeligt valgte administration af den besatte Gaza-stribe, ud under hegnet på det ellers så stærkt bevogtede fængsel, det totalt indhegnede lille landområde er, og angreb nærliggende landsbyer og kibbutzer og dræbte, ifølge de israelske myndigheder, omkring 1200 civile og tog næsten 240 gidsler med tilbage til Gaza. Det skal lige i en parentes bemærkes, at civile samfund i Israel generelt er bevæbnede.

Hævntørst

Dette angreb udløste en hidtil uset hævntørst i store dele af den israelske befolkning, der for knap et år siden valgte den mest rabiate højrefløjsregering nogen sinde med en række yderligtgående politiske og religiøse partier. Og de skuffer da heller ikke her.

Bomberegnen starter over Gaza, hvor der i det totalt overbefolkede område ikke er noget sted for civile at søge skjul. Det skulle da lige være skoler, FN-kontorer eller hospitaler, men på trods af internationale regler for krigsførelse og beskyttelse af civile, tæppebombes byer, landsbyer og flygtningelejre, og selv hospitaler og skoler går ikke fri. I løbet af kort tid meldes der om 8.000 civile dødsfald, heraf over 70% kvinder og børn. Tallet er i skrivende stund over 14.000, og det rapporteres, at der dør et barn hvert 10. minut.

Etnisk udrensning

Dertil har bosætterne optrappet angrebene på palæstinenserne på Vestbredden. Dette er et folkemord og et folkemord, der uden videre accepteres af USA og den sædvanlige kreds af indflydelsesrige og velhavende lande under ”undskyldningen”, at ”Israel har ret til at forsvare sig”. Det hørte man også under Nakba, den etniske udrensning i 1947-48, hvor man ryddede store dele af landet for den oprindelige befolkning, palæstinenserne.

Det er forfærdeligt at være vidne til, men for første gang er der, på trods af mediernes behandling af begivenhederne, over hele verden store folkelige protester mod Israels voldsomme angreb og fremfærd. Overalt er der kæmpestore demonstrationer, selvom flere lande, såsom Frankrig, Spanien og Storbritannien, har forbudt brugen af palæstinensiske flag og demonstrationer til støtte for palæstinenserne. Også i Danmark har vi haft de største Palæstina-demonstrationer nogen sinde.

Alle på gaden for Palæstina

Det er lidt patetisk, hvordan både DR og TV2 forsøger at undgå at omtale eller stærkt undervurderer antallet af demonstranter i de enormt velorganiserede og velafviklede demonstrationer.

For første gang er ungdommen og palæstinenserne talstærkt på gaderne sammen med paroler, der både taler om stop for folkemordet i Gaza, Frit Palæstina og opfordring til regeringen om at droppe støtten til Israel.