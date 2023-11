Stort lønsnyd på Femern-byggeriet

[KOMMUNIST nr. 11-23] Danmarkshistoriens største byggeprojekt, Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, har nu fået sin første store sag om lønsnyd for millioner.

I over et år arbejdede flere hundrede ansatte på byggeriet af Femern-forbindelsen uden at få den betaling for overarbejde, som de havde krav på.

Bod på 5,6 millioner kroner

Det koster nu et dansk firma en bod på 5,6 millioner for brud på reglerne for over 260 ansatte. Heraf går 1,8 millioner kroner direkte til 70 arbejdere, der er medlemmer af 3F, der er blevet snydt for den retmæssige løn af firmaet MSE Entreprise, som de var ansatte af.

I en periode havde bygge­firmaet et sted mellem 250–350 ansatte, der stod for forskelligt jordarbejde og graveprojekter i forbindelse med kystsikring på Femern forbindelsens kæmpe byggeplads.

Brud på overenskomsten

Det er den første store sag, vi har haft om manglende overtidsbetaling og brud på overenskomsten på Femern til dato, udtaler Bjarne Jensen, næstformand for 3F Lolland.

Folkene på Femern-byggeriet skal have det, de har krav på. Vi har medlemmer, der hver især modtager mere end 100.000 kroner, og det er vi glade for, siger Bjarne Jensen.

Direktør og ejer af MSE Entreprise, Jan Sørensen, ønsker ikke over for 3F Fagbladet at udtale sig om sagen, men han bekræfter, at der er indgået et forlig.